EL MUNICIPIO SUMA UNA NUEVA TERMINAL DE AUTOSERVICIO SUBE EN EL CENTRO MUNICIPAL DE BIENESTAR “PAPA FRANCISCO”

Rio Grande 19/06/2026.- Se informa a la comunidad que ya se encuentra en funcionamiento una nueva Terminal Automática SUBE en el Centro Municipal de Bienestar “Papa Francisco”, ubicado en Elcano 893.

La incorporación de esta nueva terminal de autoservicio tiene como objetivo acercar herramientas y servicios a las vecinas y vecinos, facilitando la realización de gestiones vinculadas al sistema SUBE de manera rápida, sencilla y cercana a sus hogares.

A través de la Terminal Automática, las personas usuarias podrán acreditar cargas electrónicas realizadas previamente, consultar saldo y actualizar los beneficios de la Tarifa Social Federal, entre otras gestiones disponibles.

Con esta nueva incorporación, el Municipio continúa fortaleciendo el acceso a servicios esenciales en distintos sectores de la ciudad, promoviendo una mayor descentralización de prestaciones para la comunidad.

Quienes deseen utilizar la Terminal SUBE podrán acercarse al Centro Municipal de Bienestar “Papa Francisco”, en Elcano 893, de 09 a 16 horas.