EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ LA PRIMERA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL PETRÓLEO Y GAS FUEGUINOS

Rio Grande 21/06/2026.- Funcionarios y funcionarias municipales participaron de la conmemoración oficial del Día del Petróleo y Gas Fueguinos, una fecha instituida por ley provincial para homenajear el descubrimiento del pozo TF-1. Dicho hecho, ocurrido el 17 de junio de 1949, marcó el inicio del desarrollo hidrocarburífero en Tierra del Fuego.

La actividad se llevó adelante en el Espacio Tecnológico de Río Grande y fue impulsada por la Agrupación TF-1 de ex trabajadores de YPF. Durante la jornada se rindió homenaje a quienes protagonizaron una etapa fundamental para el crecimiento de la provincia y de nuestra ciudad, reconociendo el aporte de la actividad petrolera al desarrollo económico, social y comunitario de la región.

Por parte de la Agrupación estuvo presente su comisión directiva conformada por su presidente Carlos Mansilla, vicepresidente Juan Urdapilleta, secretaria María Zuvela, prosecretaria Mabel Andrade, tesorero Mario Ligio y prensa Daniel Garay.



Participaron del acto el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars; la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco; la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto; y el gerente de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña, junto a autoridades provinciales, representantes de instituciones y ex trabajadores y familiares vinculados a YPF.

Durante el encuentro se destacó la importancia de preservar la memoria colectiva de quienes, con esfuerzo y compromiso, contribuyeron al desarrollo de la actividad hidrocarburífera en el extremo sur del país. Asimismo, se puso en valor el legado de las y los trabajadores que formaron parte de YPF, una empresa que no solo impulsó la producción energética nacional, sino que también promovió el arraigo, la construcción de infraestructura y el crecimiento de comunidades enteras en la Patagonia.



Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega de reconocimientos a trabajadores históricos y a familiares de pioneros que dejaron una huella imborrable en la historia fueguina. Además, ex ypefianos compartieron testimonios y recuerdos que permitieron reconstruir parte de la identidad de una generación que contribuyó al desarrollo de Río Grande y de Tierra del Fuego.

A 77 años del descubrimiento del primer pozo petrolero fueguino, esta primera conmemoración oficial constituyó un espacio de encuentro y reconocimiento para quienes fueron protagonistas de una de las páginas más importantes de la historia productiva provincial, reafirmando el compromiso de la comunidad con la preservación de su memoria y patrimonio histórico.