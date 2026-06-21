EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA AEROSILLA DEL CERRO MARTIAL

Ushuaia 21/06/2026.- La Municipalidad de Ushuaia acompañó la inauguración de la nueva aerosilla cuádruple del Cerro Martial, una obra que representa un importante avance para el desarrollo turístico, deportivo y económico de la ciudad, fortaleciendo la oferta de actividades de montaña durante todo el año.

El acto fue encabezado por el gobernador Gustavo Melella y contó con la participación del director de Cerro Martial, Alejandro Guzmán, junto a autoridades provinciales, municipales, representantes del sector turístico y vecinos de la comunidad. En representación del Municipio estuvieron presentes la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi, la jefa de Gabinete Yésica Garay, el secretario de Gobierno Sebastián Iriarte, la secretaria de Turismo Viviana Manfredotti, la secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, la secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos Carolina Yutrovic.

La puesta en funcionamiento del nuevo medio de elevación constituye un paso significativo para la recuperación y modernización de uno de los espacios más emblemáticos de Ushuaia, ampliando las alternativas recreativas y turísticas para residentes y visitantes en todas las estaciones del año.

La secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, destacó que “es un verdadero orgullo para Ushuaia anunciar la recuperación definitiva de uno de nuestros emblemas más queridos. Después de 15 años, hoy celebramos mucho más que la inauguración de un medio de elevación; celebramos la puesta en valor de nuestro patrimonio y la reactivación de un vínculo histórico entre la ciudad y su montaña”.

Asimismo, sostuvo que “la incorporación de una moderna aerosilla de última generación representa un salto de calidad para nuestra infraestructura turística, permitiendo recuperar, a solo siete kilómetros del centro urbano, un complejo con estándares internacionales”.



Manfredotti remarcó además que “el valor estratégico de este proyecto radica en su capacidad de consolidar una propuesta activa durante los 365 días del año, fortaleciendo las actividades de invierno y potenciando nuevas alternativas para la temporada estival, como el senderismo, la gastronomía y el mountain bike”.

Finalmente, la funcionaria señaló que la recuperación del Martial permitirá generar empleo genuino, diversificar la oferta turística de la ciudad y seguir fortaleciendo el posicionamiento de Ushuaia como destino de naturaleza y montaña de alcance internacional.

Viviana Manfredotti resaltó que, «el Cerro Martial ocupa un lugar especial en la memoria colectiva de la comunidad fueguina. Durante décadas fue escenario de encuentros familiares, aprendizajes en la nieve y experiencias que marcaron a generaciones de vecinos. Con la puesta en funcionamiento de la nueva aerosilla, el histórico centro de montaña recupera una parte fundamental de su identidad y vuelve a consolidarse como un espacio de encuentro entre la naturaleza, la recreación y las historias compartidas que forman parte del patrimonio afectivo de Ushuaia.»

Más que una obra de infraestructura turística, la recuperación del Martial representa la revitalización de un símbolo profundamente arraigado en la historia local. Un lugar donde conviven recuerdos, tradiciones y nuevas experiencias, y que vuelve a abrir sus puertas para que fueguinos y visitantes sigan construyendo momentos inolvidables frente a uno de los paisajes más emblemáticos del Fin del Mundo.