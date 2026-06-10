El ministerio de salud de la provincia informó que el diagnostico de triquinosis dio negativo y las pruebas se enviaron al Malbran.

Tierra del Fuego 10/06/2026.- Desde el Ministerio de Salud de la Provincia se informa que en base a los resultados de las muestras de las personas sospechosas de triquinosis se confirma el diagnóstico. Las muestras fueron enviadas a Buenos Aires tan pronto se tomaron, procesadas por el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto ANLIS Malbrán y los resultados se fueron recientemente cargados al Sistema. La situación es la esperada, ya que la sintomatología, el análisis sanguíneo y el antecedente epidemiológica indicaban una probabilidad alta, por eso mismo se actuó como brote confirmado desde un inicio.

Durante la semana anterior, previo aviso al área de Bromatología Municipal de Ushuaia, desde esta cartera sanitaria se solicitó la toma de muestras de carne porcina a fin de proceder a los diagnósticos correspondiente en el Laboratorio de Sanidad Animal de Río Grande, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente provincial y la Asociación Rural Tierra del Fuego. Si bien la mercadería contaba con la documentación correspondiente a la empresa procesadora, lotes y vencimientos acordes, al ser la única declaración de los afectados respecto a la provisión de cerdo, se procedió a la solicitud de este análisis. El procesamiento de los cuatro lotes resultó negativos a la prueba de digestión artificial normada.

Además de dar aviso al área municipal correspondiente, también desde la Dirección de Registro y Control de Alimentos de este Ministerio, se informó desde un inicio al INAL (Instituto Nacional de Alimentos) quien dio aviso al SENASA a nivel nacional / regional.

Se aclara que, al momento, tanto la versión de la familia como del comercio continúan siendo las mismas, con lo cual no está clara la fuente de origen del brote, asimismo se mantiene la alerta del sistema de vigilancia y la búsqueda de posibles fuentes.

Se recuerda que desde el Laboratorio de Sanidad Animal “Chifflet” del Ministerio de Producción y Ambiente en la localidad de Río Grande, se realiza el análisis de triquinosis para los productores porcinos, ante consultas de requisitos: lab.diagnostico.tdf@gmail.com

Desde el Ministerio de Salud provincial, informamos a la sociedad, fortalecer las medidas preventivas comunicadas oportunamente.

• Cocinar completamente la carne de cerdo y sus derivados, es decir, hasta que desaparezca el color rosado y no pierdan más jugo, esto indica que se alcanzó una temperatura interna de 71 grados por al menos un minuto.

• Tener en cuenta que salar o ahumar la carne no es suficiente para matar al parásito.

• Adquirir los productos derivados, chacinados y embutidos (como jamón, panceta, longaniza, chorizos) solamente en comercios habilitados.

• Verificar en la etiqueta de los productos que se encuentren elaborados por empresas autorizadas (Marca, Lote, Fecha de elaboración y vencimiento, Identificación del establecimiento elaborador y registro).

• Evitar el consumo y la compra de productos vendidos de manera informal, principalmente lo que se consuma crudo.