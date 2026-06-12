El gobierno nacional avanza en el desarrollo estratégico de la acuicultura

Tierra del Fuego 12/0&/2026.- SENASA y Tierra del Fuego firmaron un convenio de cooperación y asistencia para fortalecer capacidades sanitarias, analíticas y de trazabilidad para el crecimiento de la actividad.

Con el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo acuícola en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el gobierno provincial formalizaron un convenio específico de cooperación, asistencia técnica y complementariedad institucional para potenciar las capacidades sanitarias, técnicas y operativas vinculadas al sector.

El documento fue firmado en la Casa de Tierra del Fuego, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la presidente del SENASA, María Beatriz «Pilu» Giraudo y el gobernador fueguino, Gustavo Melella con el fin de acordar una agenda de trabajo destinada a acompañar el crecimiento de la actividad acuícola en la Provincia, cuyo desarrollo propiciará más empleo e ingresos para el país.

Las acciones contemplan la mejora progresiva de los sistemas de diagnóstico, control sanitario, trazabilidad y certificaciones, así como la capacitación de recursos humanos y la inclusión de metodologías compatibles con estándares de calidad reconocidos.

Asimismo, el acuerdo impulsa la generación de información estratégica sobre las cuencas con potencial acuícola. A través de relevamientos, monitoreos y análisis técnicos, se avanzará en la caracterización sanitaria, ambiental e hídrica de la región, permitiendo establecer líneas de base, elaborar mapas sanitarios, identificar riesgos y definir criterios de bioseguridad para la planificación y evaluación de futuros proyectos productivos.

Cabe aclarar que el SENASA cuenta con un Programa de Enfermedades de los Animales Acuáticos, responsable de establecer la planificación de las acciones sanitarias tendientes a la prevención, el control y la eventual erradicación de enfermedades de los peces, moluscos y crustáceos que son de notificación obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y ante el organismo nacional.

En materia de trazabilidad, se impulsará la creación y fortalecimiento de sistemas que permitan registrar y supervisar el movimiento de especies, material genético, establecimientos, transportistas y operadores vinculados a la actividad. La integración de esta información facilitará una gestión más eficiente de los riesgos sanitarios y brindará mayores garantías de transparencia para potenciar el comercio exterior.

Fuente: www.argentina.gob.ar