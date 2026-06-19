EL GOBERNADOR MELELLA RECIBIÓ AL NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO DEL PAMI TIERRA DEL FUEGO

Tierra del Fuego 19/06/2026.- El gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, recibió en Casa de Gobierno al nuevo director ejecutivo del PAMI Tierra del Fuego, Alberto Belmar, tío del diputado nacional, Santiago Pauli, en un encuentro donde dialogaron sobre la situación de la obra social en la provincia y analizaron distintas líneas de trabajo conjunto orientadas a fortalecer la atención y los servicios destinados a las personas afiliadas.

Durante la reunión, las autoridades abordaron diversas iniciativas vinculadas a programas sociales, actividades recreativas y acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las y los jubilados fueguinos. Asimismo, coincidieron en la importancia de articular esfuerzos entre los distintos niveles del Estado para ampliar el alcance de las políticas dirigidas a las personas mayores.

Tras el encuentro, Belmar destacó que “la reunión fue muy positiva. Pudimos hablar de varios temas y acordamos trabajar en conjunto con la Provincia en distintas iniciativas que beneficien a nuestros afiliados. Fue una instancia muy importante para comenzar esta nueva etapa de trabajo al frente de PAMI Tierra del Fuego”.

Asimismo, el funcionario señaló que “asumir la dirección provincial representa un gran desafío, pero también una oportunidad para impulsar nuevos proyectos. Ya pudimos avanzar en algunas propuestas que vamos a desarrollar junto al Gobierno provincial, especialmente vinculadas al área social, al turismo y a actividades recreativas y preventivas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores”.