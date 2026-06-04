EL GOBERNADOR MELELLA ENCABEZÓ UNA PRIMERA MESA DE TRABAJO CON VECINOS POR EL SUBSIDIO AL GLP

Ushuaia 04/06/2026.- El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, acompañado del Ministro de Economía, Alejandro Barrozo y de la Ministra de Energía, Gabriela Castillo, encabezó en Ushuaia una primera mesa de trabajo con vecinos respecto al subsidio al GLP.

Durante el encuentro, el Gobernador remarcó que el objetivo central de la revisión del esquema de subsidios es garantizar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan. “El criterio principal es que es para todo aquel que lo necesite. Aquella familia, aquel vecino o ciudadano que necesite el subsidio de gas envasado, lo tiene que tener”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que “esa familia que lo necesita va a ser acompañada tenga o no tenga la red de gas que pase por delante de su casa”, reafirmando que ninguna persona en situación de vulnerabilidad quedará sin el acompañamiento del Estado.

El mandatario también hizo hincapié en la necesidad de administrar de manera responsable los recursos destinados al programa. “Son recursos que se ponen desde el Estado y esos tres recursos hay que cuidarlos”, señaló. Asimismo, insistió en que el subsidio debe orientarse a quienes realmente lo requieren, porque “es para aquel ciudadano de Tierra del Fuego que lo necesite”, promoviendo un sistema más equitativo y justo en la distribución de la ayuda.

Finalmente , Melella planteó que quienes cuentan con posibilidades económicas de acceder al servicio de red deberán hacerlo, permitiendo concentrar los recursos en los sectores más vulnerables. “Todo vecino que tenga la red de gas que pase por delante de su casa y que tenga las condiciones económicas para conectarse, se tiene que conectar”, expresó. Además, indicó que el beneficio estará destinado a quienes residen efectivamente en una vivienda única y permanente, reforzando el principio de justicia y transparencia en la asignación del subsidio.



Durante la reunión se avanzó sobre los lineamientos que tendrá el nuevo esquema de acompañamiento para usuarios de gas envasado, basado en criterios de equidad, cuidado de los recursos públicos y protección de los sectores más vulnerables. La propuesta contempla que el subsidio continúe destinado a quienes realmente lo necesiten desde el punto de vista económico, independientemente de que cuenten o no con una red de gas pasando frente a su domicilio. Asimismo, se establece que aquellos vecinos que dispongan de la posibilidad económica de conectarse a la red deberán hacerlo en un plazo de 180 días, promoviendo así un uso más eficiente de los recursos disponibles. El beneficio alcanzará a residentes de vivienda única y permanente, con una cobertura de hasta 400 kilogramos de gas envasado por año, ampliable a 450 kilogramos para familias en situación de mayor vulnerabilidad acreditada mediante informe socioeconómico.

Encuentros similares se replicarán en Tolhuin y Río Grande para avanzar en criterios comunes que beneficien a las familias que lo necesitan, buscando hacer un uso responsable y justo de los recursos de los fueguinos y fueguinas.