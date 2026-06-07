EL GOBERNADOR MELELLA ENCABEZÓ EN TOLHUIN UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS POR EL SUBSIDIO AL GLP

Tierra del Fuego 07/06/2026.- Luego de un encuentro similar en la ciudad de Ushuaia, el Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, encabezó en Tolhuin una mesa de trabajo con vecinos y vecinas para avanzar en el análisis de una propuesta de reorganización del subsidio al gas licuado de petróleo (GLP). Participaron además la ministra de Energía, Gabriela Castillo; el Ministro de Economía, Alejandro Barrozo. el delegado de Gobierno en Tolhuin, Federico Velázquez; y la Legisladora Gisela Dos Santos. Durante el encuentro se abordó la necesidad de avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos destinados al subsidio.

Al respecto, la ministra Gabriela Castillo recordó que “hace varios meses, desde el año pasado, estamos trabajando en que la distribución del gas envasado sea más justa”. En ese sentido, sostuvo que “claramente seguimos poniendo en agenda la necesidad de redistribuir de otra manera el subsidio del GLP, con el objetivo de garantizar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan”.

La funcionaria explicó además que “uno de los ejes centrales de la propuesta es promover la conexión a la red de gas natural para aquellos vecinos que cuentan con esa posibilidad. Es muy importante que el vecino que tiene red se conecte al gas natural, y ese es un proceso que debe darse. Mientras tanto, está la asistencia del Estado en relación con el gas envasado”.

Asimismo, la Ministra indicó que para las familias que no cuentan con red frente a sus viviendas “el acompañamiento continuará estando garantizado. Lo importante es que logremos entre todos hacer un esquema que ayude a los que lo necesitan, que sea justo y equitativo y que proteja a las familias vulnerables”.

Finalmente, Castillo valoró la participación de los vecinos y señaló que “el proceso continuará durante los próximos días con nuevas instancias de intercambio con una reunión también en la ciudad de Río Grande”.