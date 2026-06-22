EL COLEGIO PROVINCIAL “ALICIA MOREAU DE JUSTO” PRESENTÓ SU BANDERA INSTITUCIONAL

Rio Grande 22/06/2026.- El Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, acompañó al equipo directivo, docentes y alumnos del Colegio Provincial «Alicia Moreau de Justo» de la ciudad de Río Grande, en el emotivo acto oficial de presentación y adopción de su nueva Bandera Institucional. El evento, que se llevó a cabo en las instalaciones de la institución en la ciudad de Río Grande, marca un hito en el fortalecimiento de la identidad escolar en el marco del 20° Aniversario de la Sanción de la Ley Nacional N° 26.206 de Educación Pública Nacional.

La creación del nuevo emblema se originó bajo los lineamientos del proyecto de convivencia «Al Alicia lo hacemos entre todos», impulsado con el objetivo de promover una cultura institucional democrática, participativa y que fortalezca el sentido de pertenencia de los jóvenes.

Tras un proceso de socialización de diversas propuestas y una votación abierta a la comunidad educativa, resultó electo el diseño confeccionado de forma conjunta por los alumnos de 3°2° del turno mañana, coordinados por la profesora de matemáticas Patricia Muñoz.

César Gómez, director del establecimiento, destacó el profundo valor identitario y los elementos que integran este nuevo símbolo para la institución y para la provincia. «Nuestra bandera, es portada por el mejor rendimiento pedagógico de toda la institución y sus escoltas son dos alumnos incluidos». Expresó.

El cuerpo de abanderados asignado para portar el nuevo símbolo son: Leonel Juárez como abanderado, Giovanni Escalante, primer escolta y segundo escolta, Joaquín Aranda.

Asimismo, Gómez detalló los componentes que configuran la heráldica del estandarte, haciendo mención al escudo institucional, los laureles de los logros estudiantiles, la Cruz del Sur y las Islas Malvinas en reconocimiento a los veteranos de guerra. Los colores que la conforman son el bordó, blanco y azul.

Esta insignia participará activamente en cada acto oficial establecido por el calendario escolar, así como en los eventos públicos a los que la institución sea invitada, en carácter identitario propio de la escuela.

Acompañaron la jornada autoridades ministeriales, supervisores del Nivel Secundario, personal docente y no docente, estudiantes y familias, quienes celebraron este logro que reafirma los valores de equidad, respeto a la diversidad y participación activa que promueve la educación pública provincial.