El cinismo libertario frente a la crisis fueguina, se habla de futuro mientras se destruye el presente,

Libertarios 20/06/2026.- La reunión de la legisladora provincial Natalia Gracianía con el ministro del Interior, Diego Santilli, acompañada por los diputados libertarios Santiago Pauli y Miguel Rodríguez, fue presentada como un gesto de interés del Gobierno nacional hacia los fueguinos. “Al Gobierno nacional le interesa que a todos los fueguinos les vaya bien”, declaró Graciania en una radio de Ushuaia.

Sin embargo, estas palabras suenan a un cinismo sin límites cuando se contrastan con la realidad: Tierra del Fuego se ha convertido en una de las provincias que más empleo perdió en los últimos años, junto con Santa Cruz, como consecuencia directa de las políticas libertarias de ajuste y desindustrialización.

El relato oficial intenta instalar una narrativa de cercanía y preocupación, pero los hechos muestran otra cosa: fábricas cerradas, trabajadores despedidos y un tejido productivo debilitado. La promesa de bienestar se convierte en un discurso vacío cuando se observa el impacto concreto de las medidas económicas que han golpeado a la provincia.

La contradicción es evidente: se habla de futuro mientras se destruye el presente, se promete desarrollo mientras se arrasa con la industria local. El Gobierno nacional se muestra en reuniones y declaraciones, pero la realidad de los fueguinos es la del desempleo y la incertidumbre.

Este doble discurso no es casual, es parte de una estrategia política que busca maquillar el ajuste con frases de ocasión. Pero la sociedad fueguina no puede olvidar que detrás de las palabras hay decisiones que han provocado un vaciamiento económico y social.

La crítica es clara: no alcanza con reuniones y declaraciones. Lo que se necesita es una política real de defensa del empleo y de la industria nacional. Mientras tanto, cada frase libertaria que promete bienestar se convierte en un recordatorio del cinismo y la incoherencia de quienes destruyeron la economía provincial y hoy pretenden mostrarse como sus salvadores.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar