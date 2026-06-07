EL AJUSTE DE MILEI GOLPEA A LAS PROVINCIAS: LA INVERSIÓN NACIONAL SE DESPLOMÓ 72,5% EN ABRIL

Según el portal Data Diario, el ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei está impactando fuertemente en las provincias: la inversión pública se desplomó un 72,5 % en abril respecto al mismo mes del año anterior.

Claves del informe:

La caída se explica por el freno casi total de la obra pública nacional.

Provincias y municipios quedaron sin financiamiento para proyectos de infraestructura.

El recorte afecta directamente a hospitales, escuelas, rutas y servicios básicos.

El ajuste se enmarca en la estrategia de “déficit cero” que impulsa el Ejecutivo.

El recorte se enmarca en la política de “déficit cero” del gobierno de Milei. El impacto es desigual: las provincias más dependientes de transferencias nacionales son las más afectadas. Este tipo de ajuste no solo reduce la capacidad de inversión del Estado nacional, sino que también limita la autonomía de las provincias, que dependen de esos fondos para sostener servicios esenciales.



Este tipo de datos suele ser utilizado por analistas para mostrar cómo el ajuste no solo repercute en el Estado nacional, sino también en la vida cotidiana de las provincias, que dependen de transferencias y obras financiadas desde Nación.