Editorial: Mirar al frente, sin distracciones

15/06/2026.- Por Armando Cabral — La Licuadora TDF Después de 39 años de trabajo en medios, aprendí que la continuidad de los objetivos no depende del entorno ni de las modas, sino de la convicción. En este oficio, donde la palabra puede ser usada, tergiversada o robada, la única defensa es la coherencia.

He visto pasar generaciones de periodistas, políticos y oportunistas. Todos con discursos distintos, pero con una misma tentación: apropiarse de ideas ajenas. Por eso, aprendí que no se debe confiar en nadie cuando se trabaja con información sensible o proyectos propios. La independencia no se declama, se ejerce.

En economía —mi terreno diario— la prudencia es más que una virtud: es una estrategia. No se puede construir credibilidad endeudándose para aparentar, ni sostener un programa serio buscando aprobación. El “qué dirán” es el impuesto más caro que paga quien no sabe quién es.

Mirar al frente, no distraerse, no aparentar lo que no se es. Esa es la fórmula que me permitió sostener un espacio propio durante décadas, sin pedir permiso ni favores. En tiempos donde la superficialidad domina y la crítica incomoda, mantener la honestidad intelectual es un acto de resistencia.

La continuidad no se compra ni se mendiga: se defiende con trabajo, con verdad y con la serenidad de saber que el camino correcto nunca necesita aplausos.

Fuente www.lalicuadoratdf.com.ar