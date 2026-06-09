DELEGACION VIAJÓ A CANADÁ: CASTILLO PRESENTÓ EL POTENCIAL HIDROCARBURÍFERO FUEGUINO ANTE REFERENTES DEL SECTOR ENERGÉTICO INTERNACIONAL

Tierra del Fuego 09/06/2026.- En el marco de la agenda internacional de promoción de inversiones impulsada y financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Calgary, Canadá, la ministra de Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, junto a la secretaria de Hidrocarburos, Julieta Balderramas, presentó ante empresas, especialistas e inversores del sector energético las oportunidades que ofrece la provincia para el desarrollo de nuevos proyectos hidrocarburíferos y de transición energética. En el marco de una de las crisis mas profundas por el suministro de gas en toda la provincia y que afecta a mas de 6 mil familias, una delegación fueguina viajó a Canadá a convencer a referentes del sector energético de invertir en nuestra provincia.

Durante su exposición, la funcionaria destacó el rol estratégico de la Cuenca Austral Fueguina, considerada la segunda cuenca hidrocarburífera de la Argentina, y expuso el modelo de desarrollo que impulsa la gestión del gobernador Gustavo Melella, basado en la promoción de la exploración, explotación, transporte, tratamiento, industrialización y comercialización de hidrocarburos.

“Venimos a mostrar una provincia con una trayectoria consolidada en materia hidrocarburífera, con infraestructura instalada, experiencia productiva y nuevas oportunidades para el desarrollo de inversiones”, señaló Castillo.



La ministra repasó la historia de la actividad en Tierra del Fuego, que se desarrolla desde 1949, y explicó que actualmente existen 18 bloques hidrocarburíferos que abarcan alrededor de 8.300 kilómetros cuadrados, equivalentes al 38% de la superficie provincial. De ellos, 11 corresponden a áreas continentales y siete a desarrollos offshore.

Asimismo, presentó los principales indicadores productivos de la provincia, destacando que durante 2025 Tierra del Fuego registró una producción de 560.985 metros cúbicos de petróleo, más de 8.135 millones de metros cúbicos de gas y 180.354 toneladas de GLP, consolidándose como uno de los principales polos energéticos del país y aportando cerca del 17% de la producción nacional de gas.

En relación con las oportunidades de inversión, Castillo expuso el potencial de nuevas áreas exploratorias identificadas a partir de información sísmica disponible tanto en territorio continental como marítimo, así como la posibilidad de potenciar yacimientos que ya cuentan con infraestructura, instalaciones de procesamiento y sistemas de transporte operativos.

“Tenemos oportunidades concretas para ampliar la exploración, incrementar la producción y avanzar en procesos de agregado de valor vinculados a nuestros recursos energéticos”, afirmó.



La exposición también incluyó las posibilidades de desarrollo asociadas a la transición energética, entre ellas proyectos vinculados al hidrógeno verde y nuevas industrias relacionadas con energías limpias, aprovechando las condiciones naturales y los beneficios diferenciales con los que cuenta la provincia.

Finalmente, Castillo sostuvo que “Tierra del Fuego tiene recursos, capacidades y condiciones para seguir creciendo” y remarcó que la participación en este encuentro internacional permite posicionar a la provincia ante actores estratégicos del sector energético global, generar vínculos y promover nuevas inversiones para el desarrollo productivo fueguino.