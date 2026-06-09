Cruz Roja Argentina cumple 146 años de acción humanitaria en todo el país

Este 10 de junio Cruz Roja Argentina cumple 146 años en el país brindando ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan. Desde 1880, la organización ha estado presente en cada momento clave de la historia argentina llevando adelante distintas acciones para contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad.

La solidaridad es algo que caracteriza a las y los argentinos y Cruz Roja Argentina es parte de esta identidad. “Ayudar es nuestra bandera” expresa una forma de entender la solidaridad que atraviesa a toda la sociedad argentina, uniendo aquello que mueve al voluntariado con el impulso solidario presente en millones de personas cada día. En la calle, en una emergencia o en la vida cotidiana, ese gesto se repite y construye una identidad compartida. Cruz Roja Argentina forma parte de ella desde hace más de un siglo, canalizando ese impulso en acciones concretas a través de su red de voluntariado presente en todo el país.

“Vemos comunidades cada vez más expuestas a situaciones críticas, pero también vemos algo muy valioso: miles de personas que siguen decidiendo involucrarse y ayudar. La solidaridad, el no mirar para otro lado, la decisión de tender una mano a quien lo necesita, sigue siendo una de las mayores fortalezas que tenemos como sociedad”, expresó Diego Tipping, presidente de Cruz Roja Argentina.

Solo durante el último año, la organización acompañó a más de 160.000 personas afectadas por emergencias y situaciones de vulnerabilidad en distintos puntos del país. Las principales intervenciones se realizaron en Bahía Blanca, AMBA y Salta; mientras que el voluntariado está presente cada día brindando ayuda a través de 65 filiales en todo el territorio. Además, distribuyó más de 16 millones de litros de agua segura a comunidades indígenas y entregó más de 7.000 kits de higiene y abrigo a personas en situación de calle.

La campaña por el 146° aniversario busca poner en valor una forma de solidaridad profundamente ligada a la identidad argentina: personas que se organizan, acompañan y eligen involucrarse frente a las dificultades de otras personas. El voluntariado, la formación en Primeros Auxilios, el acompañamiento de personas donantes y el compromiso de quienes colaboran en acciones específicas forman parte de una red colectiva que sostiene la acción humanitaria de Cruz Roja Argentina en todo el país.

“En este nuevo aniversario, Cruz Roja Argentina celebra no solo su historia, sino también la de miles de personas que, a lo largo de generaciones, eligieron estar cuando más se necesitaba. Porque cada persona que dona, aprende Primeros Auxilios, realiza una acción voluntaria o decide involucrarse frente a una necesidad contribuye a construir comunidades más preparadas, resilientes y humanas. Hoy, como hace más de un siglo, ayudar sigue siendo nuestra bandera”, cerró Tipping.

Durante este año Cruz Roja Argentina también desarrolló un kit educativo con juegos y actividades para trabajar valores vinculados a la solidaridad, la empatía y el cuidado colectivo junto a niños, niñas y adolescentes en escuelas de distintos puntos del país, con el objetivo de seguir promoviendo una cultura solidaria desde edades tempranas.

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Acerca de Cruz Roja Argentina

Cruz Roja Argentina fue fundada el 10 de junio de 1880, por iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, quien había ratificado un año antes el 1º Convenio de Ginebra. En su desarrollo participaron destacadas personalidades como Cecilia Grierson, primera médica del país. Es parte integrante del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo, con más de 100 millones de voluntarios, colaboradores y personal empleado en 191 naciones.

La organización estuvo presente durante las emergencias más importantes del país: la epidemia de cólera (1886); el terremoto de San Juan (1944); la epidemia de poliomielitis (1956); el terremoto de Caucete (1977); los rescates tras los atentados de la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994). Además, brindó asistencia sanitaria y psicosocial durante las inundaciones de Santa Fe (2003), Tartagal (2009) y La Plata (2013), frente a la emergencia sociosanitaria en Salta (2020), en los incendios forestales que afectaron a la provincia de Corrientes (2022) y las inundaciones en AMBA y Bahía Blanca (2025) . De sus Institutos Superiores egresaron más de 200.000 profesionales en especialidades vinculadas con la salud. Además, capacita en Primeros Auxilios a más de 50.000 por año y brinda asistencia en Primeros Auxilios a los asistentes a eventos masivos.

Fuente: Cruz Roja Argentina