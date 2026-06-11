Coparticipación secundaria: como funciona el sistema de transferencias.

Rio Grande 11/06/2026.- En este informe tratamos de explicar como es la coparticipación de provincia a municipios y cuales son los plazos y como deben realizarse segun la resolucion 665/09 que es la que está en vigencia. Estamos en condiciones de informar que los plazos no se cumplen, que es el principal motivo de reclamo y que aun después del primer encuentro la situación no se soluciono.

Según la resolución del Ministerio de Economía N°665/2009 la coparticipación secundaria de provincia a municipios, se maneja de la siguiente manera, nacional 3 dias, provinciales entre 5 y 6 dias, regalías entre 10 y 12 días.

Los recursos coparticipables nacionales semanal, entre martes y miércoles, transferencia total los viernes, suma total 100% del total liquidado, se transfiere el total liquidado cada semana.

En cuanto a los recursos coparticipables provinciales, diaria, hasta el 100%, con un mínimo del 75% y el remanente dentro de los 5 días de su percepción, transferencia de saldo remanente los viernes. Suma total 100%, mínimo 75% inmediato y 25 % dentro de los 5 días.

Regalías hidrocarburiferas, mensual, dentro del mismo mes en que fueron percibidos los recursos, transferencia dentro del mismo mes, suma total 100%.

Salida de los definitivos mensuales dentro de los 90 días corridos desde el cierre del periodos. Cancelación dentro de los 90 días corridos. Suma total 100% del saldo definitivo. Los saldos definitivos mensuales se cancelaran dentro de los 90 días corridos desde el cierre del periodo.

Todo esto basado en la resolución vigente N° 665/09

Según entendemos esto no es un goteo son remesas

no hay que confundir goteo es otra cosa son remesas

que de hecho no se sabe decir de cuándo hasta los definitivos

porque AREF tiene 2 meses atrasada la información en la página recién suben abril, es decir que esta medio año sin información publica.

Lo cierto es que la coparticipación de provincia a municipios sigue siendo polémica, hay una segunda reunió pautada entre los equipos técnicos de las secretarias de finanzas de los municipios, con el Ministerio de Economía del gobierno provincial y loso atrasos en los envíos de estas remesas superan los 30 dias, como hemos informado anteriormente.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar