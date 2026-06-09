Coparticipación bajo presión: Tierra del Fuego y la trampa de los adelantos

Rio Grande 09/06/2026.- En medio del ajuste fiscal y el discurso oficial de “superávit cero”, surge un conflicto que desnuda las tensiones entre Nación y provincias: los adelantos de coparticipación que solicita Tierra del Fuego, en montos de hasta 40 mil millones de pesos, son presentados por el gobierno nacional como “ayudas extraordinarias”. Sin embargo, en la práctica, se trata de fondos que la Nación retiene de la coparticipación federal y luego presta a las provincias, aplicando intereses del 16%.

Este mecanismo, lejos de ser un auxilio, constituye —según especialistas y dirigentes locales— una violación del espíritu de la Ley de Coparticipación Federal, que establece la distribución automática y sin condicionamientos de los recursos. Al convertir la coparticipación en un crédito oneroso, el gobierno nacional desnaturaliza el sistema de financiamiento provincial y agrava la dependencia de las jurisdicciones más vulnerables.

En el caso de Tierra del Fuego, el impacto es doble: por un lado, la provincia sufre los recortes en transferencias y programas nacionales, como se observa en el informe de ejecución presupuestaria de CEPA (con caídas del 97% en cooperación municipal y del 100% en fondos de fortalecimiento fiscal); por otro, se ve obligada a recurrir a adelantos que llegan con intereses, lo que profundiza el ahogo financiero y limita la capacidad de sostener servicios básicos.

El relato oficial de que el ajuste garantiza equilibrio fiscal y reducción de la pobreza se contradice con la realidad:

Se retienen recursos que por ley corresponden a las provincias .

. Se transforma la coparticipación en deuda provincial , con tasas que erosionan aún más los presupuestos locales.

, con tasas que erosionan aún más los presupuestos locales. Se desfinancia la obra pública, la salud y la educación, mientras se refuerza el gasto en inteligencia y se prioriza el pago de deuda externa.

En definitiva, el esquema de adelantos con intereses no es un mecanismo de ayuda, sino una trampa financiera que vulnera la autonomía provincial y expone a Tierra del Fuego a un escenario de fragilidad institucional. El “superávit cero” se construye sobre el vaciamiento de las provincias y el debilitamiento de los profesionales y servicios que sostienen la vida cotidiana de la población.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar