Coparticipación a los municipios: Siguen los atrasos en las remesas, gobierno pagó en abril los montos de febrero.

Como señaló una alta fuente del municipio, los definitivos son incriminatorios, porque dan las fechas exactas en que se coparticipó.
«Demuestran la cantidad de días de atraso
Lo de febrero. Lo terminan transfiriendo en abril
Lamento que haya medios que levanten los definitivos y no los entiendan
Entonces tiran que saldan deudas
Que pasa ese decreto x la IA y tira cualquier cosa».
Que es un definitivo, para que no lo busquen en la IA y se publiquen informaciones que llaman solo a mas incertidumbre:
Por ejemplo, en materia de coparticipación o transferencias de fondos, un decreto “definitivo” es aquel que aprueba o rechaza de manera concluyente un monto o asignación, sin posibilidad de revisión dentro de la misma vía administrativa.
Esto implica que:
Es vinculante y ejecutable: el Estado debe cumplirlo.
- No admite recursos administrativos: solo puede ser cuestionado en sede judicial.
- Tiene carácter incriminatorio o sancionatorio cuando afecta negativamente a una provincia, municipio o institución, porque fija obligaciones o recortes sin margen de apelación interna.
En síntesis: un decreto definitivo es la última palabra de la administración pública en un expediente, y por eso hoy se lo percibe como incriminatorio, ya que cristaliza decisiones de ajuste o recorte que impactan directamente en las provincias y en la población.
Queda claro que el gobierno de la provincia, lleva mas de 30 dias de atraso y lo confirma en el decreto 967/26, lo que fue entendido por algunos como pagos realizado ahora, esto es absolutamente falso, no hubo pago en los últimos días y se espera a la reunión del día 17 de este mes para buscar un recorte en los plazos, ya que esta situación perjudica la prestación de servicios que brindan los municipios.
Por todo lo expuesto, las deudas saldadas son de hace 5 meses, y al momento de esta nota aun no hay fecha de transferencias por la coparticipación adeudada y si se tiene en cuenta que el ultimo pago fue el 24 abril, ya estamos casi a mitad de junio, el atraso es de mas de 40 días, cuando la Constitución Provincial, plantea como plazo máximo 23 días. Lo que implica que el gobierno provincial incumple con los que marca la Carta Magna provincial.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar