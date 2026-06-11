Coparticipación a los municipios: Siguen los atrasos en las remesas, gobierno pagó en abril los montos de febrero.

Rio Grande 10/06/2026.- Según lo expresado en el decreto 967/26, el gobierno de la provincia aun adeuda partidas a los municipios y lo confirma en el texto al señalar que se coparticipó en abril los montos correspondientes a febrero de este años, es decir mas de 30 días después, todos los fondos a que se hace referencia en el decreto son del segundo mes de marzo que se transfirieron en abril. Si vamos a lo publicado en el decreto, y teniendo en cuenta que el pago a que hace referencia es del 24 de abril, el gobierno ya tiene un atraso de mas de 40 días en el envió de la coparticipación a los municipios de la provincia, complicándolos en la prestación de servicios a los vecinos de las 3 ciudades.

Como señaló una alta fuente del municipio, los definitivos son incriminatorios, porque dan las fechas exactas en que se coparticipó.

«Demuestran la cantidad de días de atraso

Lo de febrero. Lo terminan transfiriendo en abril

Lamento que haya medios que levanten los definitivos y no los entiendan

Entonces tiran que saldan deudas

Que pasa ese decreto x la IA y tira cualquier cosa».

Que es un definitivo, para que no lo busquen en la IA y se publiquen informaciones que llaman solo a mas incertidumbre:

Por ejemplo, en materia de coparticipación o transferencias de fondos, un decreto “definitivo” es aquel que aprueba o rechaza de manera concluyente un monto o asignación, sin posibilidad de revisión dentro de la misma vía administrativa.

Esto implica que:

Es vinculante y ejecutable: el Estado debe cumplirlo.

No admite recursos administrativos : solo puede ser cuestionado en sede judicial.

: solo puede ser cuestionado en sede judicial. Tiene carácter incriminatorio o sancionatorio cuando afecta negativamente a una provincia, municipio o institución, porque fija obligaciones o recortes sin margen de apelación interna.

En síntesis: un decreto definitivo es la última palabra de la administración pública en un expediente, y por eso hoy se lo percibe como incriminatorio, ya que cristaliza decisiones de ajuste o recorte que impactan directamente en las provincias y en la población.

Queda claro que el gobierno de la provincia, lleva mas de 30 dias de atraso y lo confirma en el decreto 967/26, lo que fue entendido por algunos como pagos realizado ahora, esto es absolutamente falso, no hubo pago en los últimos días y se espera a la reunión del día 17 de este mes para buscar un recorte en los plazos, ya que esta situación perjudica la prestación de servicios que brindan los municipios.

Por todo lo expuesto, las deudas saldadas son de hace 5 meses, y al momento de esta nota aun no hay fecha de transferencias por la coparticipación adeudada y si se tiene en cuenta que el ultimo pago fue el 24 abril, ya estamos casi a mitad de junio, el atraso es de mas de 40 días, cuando la Constitución Provincial, plantea como plazo máximo 23 días. Lo que implica que el gobierno provincial incumple con los que marca la Carta Magna provincial.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar