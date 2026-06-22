CONTINÚA EL PLAN DE REACONDICIONAMIENTO DE DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

En la zona sur, las cuadrillas municipales realizaron tareas de limpieza integral sobre la calle Rafaela Ishton y sectores aledaños, extendiéndose hasta la zona ubicada detrás de Oveja Negra. Asimismo, los trabajos se desarrollaron sobre las calles Wonska, Tolhuin y Nuestra Señora del Milagro, donde se llevaron adelante acciones de recolección de residuos embolsados, limpieza de veredas, desmalezamiento y acondicionamiento general de los espacios intervenidos.
De igual manera, se efectuaron labores de limpieza y mantenimiento sobre la calle Elcano, favoreciendo una circulación peatonal más segura y el cuidado del entorno urbano.
Asimismo, personal municipal llevó adelante tareas de limpieza en el Canal “Islas Malvinas”, ubicado en el sector lindante a la Ruta Nacional N.º 3, con el objetivo de mantener este espacio en condiciones adecuadas y contribuir al cuidado del entorno urbano.
Por otro lado, se realizaron trabajos de limpieza y puesta en valor en la plaza ubicada en la intersección de las calles Yaven y Yahalve, garantizando mejores condiciones para el disfrute y recreación de las familias riograndenses.
Estas acciones forman parte del trabajo sostenido que el Municipio impulsa en distintos barrios de la ciudad, promoviendo entornos más limpios, seguros y ordenados para toda la comunidad.