CON UNA PROPUESTA INNOVADORA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO MUJER POLICÍA DE TIERRA DEL FUEGO ES LA PRIMERA EN GRADUARSE COMO LICENCIADA EN SEGURIDAD PÚBLICA

Tierra del Fuego 08/06/2026.- El sistema de seguridad y formación académica de Tierra del Fuego celebró un acontecimiento de enorme trascendencia profesional e institucional. La Oficial Principal Yésica Roldán se convirtió en la primera mujer policía de la provincia en obtener el título de Licenciada en Seguridad Pública, carrera que se dicta gracias al trabajo conjunto entre la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y el Gobierno provincial.

El trabajo final de tesis de Roldán aporta una mirada innovadora ante una problemática muy sensible. Propone un protocolo interno en la fuerza para que, en casos de violencia de género, las consignas policiales se apliquen sobre el agresor y no sobre la víctima, busca brindar protección efectiva y evitar el aislamiento,la estigmatización y la revictimización de quienes sufren violencia. Esta iniciativa tomó como referencia una resolución local del año 2023 dispuesta en Río Grande por la Dra. Cecilia Cataldo, y un fallo similar en la provincia de Salta.

La defensa de la tesis se realizó el viernes pasado en la sede de la UNTDF en Río Grande, con el acompañamiento del Jefe de la Policía Provincial, Jacinto Rolón; el viceministro de Seguridad, Gonzalo Valenzuela; y el director del Servicio Penitenciario Provincial, Ariel Ciares, junto a otras autoridades provinciales y académicas.

La graduación de Roldán representa un nuevo paso en el proceso de formación y jerarquización de las fuerzas de seguridad fueguinas. La Licenciatura en Seguridad Pública comenzó obtuvo su aprobación y validez nacional en 2022 y se implementa gracias al convenio de asistencia técnica y financiamiento conjunto firmado en conjunto.