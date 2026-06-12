Comunicado del Comité de Prevención contra la Tortura de la Provincia de Tierra del Fuego

En ese marco, personal del Comité mantuvo una entrevista con uno de los internos que habría resultado agredido, a fin de recabar su testimonio y verificar su estado.
Posteriormente, se solicitaron los informes pertinentes al Servicio Penitenciario Provincial para esclarecer lo sucedido y garantizar a las víctimas de este echo el resguardo de su integridad psicofísica.
El Comité se encuentra a la espera de las respuestas oficiales para evaluar la situación y determinar las medidas institucionales que correspondan, en cumplimiento de su mandato de prevención y monitoreo de lugares de encierro.
También cabe aclarar que este Comité vela por la situación de las personas privadas de la libertad y por el respeto de los derechos que se les confiere, de acuerdo a las leyes vigentes.
Desde su creación, las y los integrantes del Comité realizan el máximo esfuerzo en esta tarea, en un organismo que funciona con miembros que se desempeñan ad hono