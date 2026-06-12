Comunicado del Comité de Prevención contra la Tortura de la Provincia de Tierra del Fuego

Rio Grande 12/06/2026.- El Comité de Prevención contra la Tortura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ante versiones publicadas en contrario, informa que al tomar conocimiento de hechos ocurridos el día 9 de mayo en la Unidad de Detención N° 1 de Río Grande, activó de inmediato el protocolo correspondiente.

En ese marco, personal del Comité mantuvo una entrevista con uno de los internos que habría resultado agredido, a fin de recabar su testimonio y verificar su estado.

Posteriormente, se solicitaron los informes pertinentes al Servicio Penitenciario Provincial para esclarecer lo sucedido y garantizar a las víctimas de este echo el resguardo de su integridad psicofísica.

El Comité se encuentra a la espera de las respuestas oficiales para evaluar la situación y determinar las medidas institucionales que correspondan, en cumplimiento de su mandato de prevención y monitoreo de lugares de encierro.

También cabe aclarar que este Comité vela por la situación de las personas privadas de la libertad y por el respeto de los derechos que se les confiere, de acuerdo a las leyes vigentes.

Desde su creación, las y los integrantes del Comité realizan el máximo esfuerzo en esta tarea, en un organismo que funciona con miembros que se desempeñan ad hono