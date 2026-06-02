El gobierno nacional está reteniendo una parte significativa del poder adquisitivo de las jubilaciones: con el DNU 274/2024, los haberes se ajustan solo por inflación, lo que evita pérdidas pero también impide recuperaciones. En junio de 2026, la mínima quedó en $403.327 (sin bono), cuando con la fórmula anterior hubiera sido $490.621, es decir, un 21,6% más. El congelamiento del bono en $70.000 implica una licuación que representa miles de millones de pesos que el Estado deja de transferir a los jubilados.
|Aspecto
|Ley 27.609
|DNU 274/2024
|Base de cálculo
|Salarios + recaudación
|IPC (inflación pasada)
|Recuperación
|Permitía recomposición si salarios crecían
|Solo acompaña inflación, sin recuperación
|Bono previsional
|Ajustable, con propuestas de actualización
|Congelado en $70.000 desde marzo 2024
|Ejemplo junio 2026
|$490.621 mínima (sin bono)
|$403.327 mínima (sin bono)
|Diferencia
|+21,6% a favor de la ley
|Menor gasto para el Estado
- Masa previsional mensual estimada: $468.000 millones.
- Congelamiento del bono: Si se hubiera actualizado, debería rondar los $210.000 en junio 2026. El congelamiento en $70.000 implica un ahorro fiscal de $140.000 por jubilado beneficiado.
- Impacto agregado: considerando que el 70% de los jubilados perciben bono, el Estado retiene aproximadamente $200.000 millones mensuales por la licuación del bono.
- Diferencia de fórmula: la brecha entre $403.327 y $490.621 en la mínima equivale a $87.294 menos por jubilado. Multiplicado por 6 millones de beneficiarios, son $523.7 mil millones anuales que el Estado no transfiere.
- Pérdida de poder adquisitivo: entre marzo 2024 y junio 2026, los haberes crecieron 200%, pero la mínima con bono solo 132%.
- Moratoria previsional eliminada: desde marzo 2025, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones deben conformarse con la PUAM (80% de la mínima, sin derecho a pensión).
- Erosión del bono: el congelamiento es la principal herramienta de ajuste, licuando ingresos de los más vulnerables.
- FMI: reconoce que la nueva fórmula “modera el gasto y lo hace más predecible”, confirmando que la política previsional es usada como variable de ajuste.
El DNU 274/2024 no solo reemplazó una fórmula que hubiera mejorado los haberes en varios trimestres, sino que además congeló el bono, generando un ajuste encubierto que representa cientos de miles de millones de pesos mensuales. El gobierno se queda con esa diferencia, reduciendo el gasto previsional a costa de jubilados y pensionados, mientras el FMI celebra la “moderación” del gasto.
Sí, la masa previsional mensual ronda los $468.000 millones y el congelamiento del bono junto con la fórmula de movilidad por IPC permiten al gobierno retener una parte significativa de esos recursos. Esa “retención” es uno de los pilares que sostiene el equilibrio fiscal y el llamado déficit cero, confirmado en los documentos oficiales del Presupuesto 2026.
- Masa previsional mensual estimada: $468.000 millones.
- Congelamiento del bono: desde marzo 2024 permanece en $70.000. Si se hubiera actualizado por inflación, debería rondar los $210.000 en junio 2026.
- Impacto fiscal: el Estado ahorra alrededor de $200.000 millones mensuales por la licuación del bono, considerando que lo percibe el 70% de los jubilados.
- Diferencia de fórmula: en junio 2026 la mínima es $403.327 (DNU), contra $490.621 (Ley 27.609). Esa brecha implica $87.294 menos por jubilado, lo que multiplicado por millones de beneficiarios representa cientos de miles de millones anuales.
- El Presupuesto 2026 presentado por el Ministerio de Economía y el presidente Milei ratifica el compromiso de equilibrio fiscal sostenido y superávit financiero de 0,3% del PBI.
- Bloomberg Línea confirma que el déficit cero es el eje central del programa económico, con un superávit primario proyectado de 1,5% en 2026.
- Informes críticos (Fundación DHI) señalan que el ajuste previsional es parte del mecanismo para sostener esa regla fiscal, consolidando una caída del gasto primario del 40% en términos reales entre 2023 y 2026.
- Pérdida de poder adquisitivo: las jubilaciones con bono crecieron solo 132% entre marzo 2024 y junio 2026, frente al 200% de los haberes sin bono.
- Moratoria eliminada: desde marzo 2025, la mayoría de los nuevos jubilados solo acceden a la PUAM (80% de la mínima, sin pensión).
- FMI: respalda la fórmula por IPC porque “modera el gasto y lo hace más predecible”, confirmando que el ajuste previsional es funcional al equilibrio fiscal.
El déficit cero se sostiene en gran medida por la retención de recursos previsionales, vía congelamiento del bono y aplicación de la fórmula por IPC. Esto implica que el gobierno se apropia de una parte del ingreso que debería ir a los jubilados, asegurando superávit fiscal a costa de una pérdida de poder adquisitivo en el sector más vulnerable.
¿Querés que arme un cuadro comparativo que muestre cómo la diferencia entre fórmula y bono congelado se traduce en ahorro fiscal y en el superávit proyectado?