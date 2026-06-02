Como Milei sostiene el mentiroso déficit cero con 200 mil millones mensuales de los jubilados

El gobierno nacional está reteniendo una parte significativa del poder adquisitivo de las jubilaciones: con el DNU 274/2024, los haberes se ajustan solo por inflación, lo que evita pérdidas pero también impide recuperaciones. En junio de 2026, la mínima quedó en $403.327 (sin bono), cuando con la fórmula anterior hubiera sido $490.621, es decir, un 21,6% más. El congelamiento del bono en $70.000 implica una licuación que representa miles de millones de pesos que el Estado deja de transferir a los jubilados.

Aspecto Ley 27.609 DNU 274/2024 Base de cálculo Salarios + recaudación IPC (inflación pasada) Recuperación Permitía recomposición si salarios crecían Solo acompaña inflación, sin recuperación Bono previsional Ajustable, con propuestas de actualización Congelado en $70.000 desde marzo 2024 Ejemplo junio 2026 $490.621 mínima (sin bono) $403.327 mínima (sin bono) Diferencia +21,6% a favor de la ley Menor gasto para el Estado

Masa previsional mensual estimada: $468.000 millones.

$468.000 millones. Congelamiento del bono: Si se hubiera actualizado, debería rondar los $210.000 en junio 2026. El congelamiento en $70.000 implica un ahorro fiscal de $140.000 por jubilado beneficiado .

Si se hubiera actualizado, debería rondar los $210.000 en junio 2026. El congelamiento en $70.000 implica un ahorro fiscal de . Impacto agregado: considerando que el 70% de los jubilados perciben bono, el Estado retiene aproximadamente $200.000 millones mensuales por la licuación del bono.

considerando que el 70% de los jubilados perciben bono, el Estado retiene aproximadamente por la licuación del bono. Diferencia de fórmula: la brecha entre $403.327 y $490.621 en la mínima equivale a $87.294 menos por jubilado . Multiplicado por 6 millones de beneficiarios, son $523.7 mil millones anuales que el Estado no transfiere.

la brecha entre $403.327 y $490.621 en la mínima equivale a . Multiplicado por 6 millones de beneficiarios, son que el Estado no transfiere. Pérdida de poder adquisitivo: entre marzo 2024 y junio 2026, los haberes crecieron 200%, pero la mínima con bono solo 132%.

entre marzo 2024 y junio 2026, los haberes crecieron 200%, pero la mínima con bono solo 132%. Moratoria previsional eliminada: desde marzo 2025, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones deben conformarse con la PUAM (80% de la mínima, sin derecho a pensión).

desde marzo 2025, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones deben conformarse con la PUAM (80% de la mínima, sin derecho a pensión). Erosión del bono: el congelamiento es la principal herramienta de ajuste, licuando ingresos de los más vulnerables.

el congelamiento es la principal herramienta de ajuste, licuando ingresos de los más vulnerables. FMI: reconoce que la nueva fórmula “modera el gasto y lo hace más predecible”, confirmando que la política previsional es usada como variable de ajuste.

El DNU 274/2024 no solo reemplazó una fórmula que hubiera mejorado los haberes en varios trimestres, sino que además congeló el bono, generando un ajuste encubierto que representa cientos de miles de millones de pesos mensuales. El gobierno se queda con esa diferencia, reduciendo el gasto previsional a costa de jubilados y pensionados, mientras el FMI celebra la “moderación” del gasto.

Sí, la masa previsional mensual ronda los $468.000 millones y el congelamiento del bono junto con la fórmula de movilidad por IPC permiten al gobierno retener una parte significativa de esos recursos. Esa “retención” es uno de los pilares que sostiene el equilibrio fiscal y el llamado déficit cero, confirmado en los documentos oficiales del Presupuesto 2026.