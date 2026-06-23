Colegio Técnico Provincial Antonio Martín Marte: carta abierta de la docencia a la comunidad

Tierra del Fuego 23/06/2026.- Difundimos la carta abierta realizada por la docencia del Colegio Técnico Provincial Antonio Martín Marte ante la preocupante situación edilicia y de seguridad que atraviesa la institución.

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Como docentes, consideramos necesario e importante compartir con quienes forman parte de la institución y también con toda la comunidad, los hechos que se vienen suscitando en nuestro querido Colegio.

Es de público conocimiento que el edificio del “colegio de Andorra” como lo conocen muchos, alberga dos instituciones, una de ellas es el Colegio Técnico Pcial. Antonio M. Marte.

Desde hace mucho tiempo nos hemos visto obligados a reclamar insistentemente sobre diversas situaciones que han puesto en riesgo la seguridad de TODA la comunidad. Desde la falta de personal y de insumos de limpieza, presencia de roedores, falta de personal de seguridad al ingreso, hasta problemas edilicios y falta de espacios que insistentemente han sido desoídos, minimizados y hasta puestos en duda por las autoridades que deberíamos considerar “competentes”.

No podemos detallar en la presente el derrotero de estos reclamos, pero lo acontecido la semana pasada ha dejado un sinfín de preguntas sin respuestas.

Es muy posible que se hayan enterado por las redes sociales sobre la evacuación del día martes 16 de Junio. Una serie de eventos pusieron en peligro la integridad física de todas las personas que formamos parte de la comunidad del colegio. Nos vimos obligados a evacuar ante la activación de la alarma ubicada en la cocina, la que justamente cumple el rol de detectar y alertar sobre pérdidas de gas o detección de monóxido de carbono (altamente tóxico y, por lo tanto, nocivo para la salud), haciendo necesario que se solicitara la presencia de Bomberos Zona Norte, Defensa Civil y Camuzzi. Además, con posterioridad nos enteramos de que desde el fin de semana anterior había olor a gas, y nadie, absolutamente nadie, hizo nada al respecto.

A pesar de todo esto, las autoridades de supervisión nos “obligaron” a volver a clases al día siguiente, desconociendo y hasta poniendo en duda lo acontecido.

Consideramos que este es el resultado de la desidia de los funcionarios del gobierno provincial, traducida en falta de control, falta de mantenimiento, falta de EMPATÍA para las y los estudiantes y todas las personas que formamos parte DEL MARTE.

Hoy en el colegio, no contamos con personal de maestranza suficiente, no tenemos calefacción en el SUM, que también es comedor, espacio de recreación y espacio para Educación Física; los estudiantes desayunan y meriendan hacinados en los pasillos y, no menos importante, no podemos brindar el servicio de comedor en una institución de jornada extendida.

Trabajamos diariamente para brindar una EDUCACIÓN DE CALIDAD a nuestros estudiantes. Pero, ¿cómo podemos garantizar la calidad educativa cuando el edificio se cae a pedazos?

¿Cómo podemos garantizar las clases cuando enseñamos y nuestros estudiantes aprenden EN LA MUGRE?

Con pena, con bronca, con impotencia, pero sin bajar los brazos en nuestros reclamos, nos preguntamos: ¿Cómo podemos garantizar la continuidad de la educación en estas condiciones? ¿Qué esperan para hacerse cargo, una desgracia?

Una vez más, solicitamos que el Ministro de Educación y todas las áreas correspondientes CUMPLAN LA FUNCIÓN que les corresponde, que dejen de faltarle el respeto a toda la comunidad educativa del Marte, que se ocupen de garantizar las condiciones edilicias, la seguridad, la limpieza, el mantenimiento de nuestro colegio.

Por todo esto, convocamos a las familias y a toda la comunidad a acompañarnos.

Personal docente del Colegio Técnico Provincial Martín Marte