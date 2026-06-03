Castillo “LA PRODUCCIÓN HIDROCARBURÍFERA DEBE CRECER CON RESPONSABILIDAD Y SENTIDO COMÚN”

Rio Grande 03/06/2026.- La ministra de Energía de la provincia, Gabriela Castillo, precisó que la nueva operadora Velitec, junto a Terra Ignis S.A., se encuentran trabajando en un proceso de reestructuración del sector, orientado a transformar la lógica de funcionamiento heredada de una empresa nacional que operaba bajo una estructura corporativa centralizada en Buenos Aires.

En este contexto, llevó tranquilidad a los trabajadores del sector al recordar que “están siendo llamados”, al tiempo que explicó que hay una reestructuración de contratistas y una transformación integral del yacimiento.

Castillo manifestó que “se entiende la incertidumbre de los trabajadores y el acompañamiento de la asociación sindical”, y remarcó que “una debe dar tranquilidad a los trabajadores, porque están siendo llamados”.

En este sentido, recordó que “la primera etapa de reestructuración fue el traspaso durante el primer mes de los empleados que eran de YPF, y esos están trabajando”.

“Luego vino la reestructuración de contratistas, y en esto hay que hacer una aclaración, porque no es que un contrato se traspasó; hay contratos que estaban vencidos, contratos que eran de la época de Apache, y hace 12 años que Apache no está en la provincia, se fueron prorrogando y agregando condiciones.

Entonces, hoy es necesario reestructurar contratos y hacer convocatorias”, explicó.

A su vez, la Ministra sostuvo que “hoy hay una transformación que dar en el yacimiento, que tiene que ver con la ruptura de la lógica de una empresa nacional que, por su formato corporativo, administraba y tomaba decisiones operativas desde Buenos Aires”, y detalló que “se abría la barrera del yacimiento desde Comodoro Rivadavia, y eso hacía que toda esa gente figurara como parte de este yacimiento”.

“Nosotros tenemos hoy el desafío de tener un yacimiento con trabajadores de Tierra del Fuego”, declaró.

En ese marco, fue contundente al referirse a los despidos tras el cierre de los yacimientos en el resto de la Patagonia y aludió a que “YPF se retiró de Santa Cruz, de Chubut, de Río Negro, de Mendoza”, y aseguró que “la realidad de estas provincias no es igual. Muchos de estos trabajadores han presentado currículum cuando hace unos días Velitec hizo una convocatoria para ver qué trabajadores genuinos quedaban sin trabajo y que se pudieran inscribir; 3 mil de esos trabajadores eran fueguinos, los otros 14 mil que presentaron currículum en los primeros tres días eran los trabajadores desocupados de la Patagonia”.

Por otro lado, la funcionaria desmintió los trascendidos de que el yacimiento estaba parado y dijo que “eso jamás sucedió” y que se trata de cuestiones “de oportunismo político y malintencionado de algunos sectores”.

“Estamos defendiendo la provisión de gas de Tierra del Fuego, pero con una reestructuración productiva que permita tener mayor producción de gas natural, de petróleo y de gas envasado conforme a lo que necesita la provincia”, continuó.

“En un mes de trabajo, Velitec ha puesto en funcionamiento equipamiento que estaba parado, cuando YPF prefirió contratar a terceros en vez de arreglar el equipo. Hay un diálogo con los representantes de los trabajadores. El yacimiento no está en riesgo”, subrayó.

Por último, celebró “que estamos dando estos pasos con firmeza, con sentido común, con responsabilidad para que la producción hidrocarburífera crezca, no solo en la actividad extractiva, sino también en la actividad de crecimiento en eslabones secundarios” y al mismo tiempo “seguimos en búsqueda de inversores que se sumen al desafío del crecimiento de Tierra del Fuego, la segunda cuenca hidrocarburífera de Argentina”.