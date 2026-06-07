CASA USHUAIA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS CON UNA PROPUESTA QUE UNE ARTE, CIENCIA Y CONSERVACIÓN

Ushuaia 07/06/2026.- Casa Ushuaia será anfitriona este jueves 11 de junio a las 18 h de la actividad “Historias del fin del mundo – Arte + Cine + Aventura”, en el marco del Día Mundial de los Océanos junto a World Oceans Day en Argentina, una iniciativa que promueve la concientización sobre el cuidado y la protección de los ríos, mares y océanos. La actividad será abierta al público, libre y gratuita.

Durante la jornada, la artista plástica, muralista y documentalista Valentina Pinorini realizará una intervención artística en vivo en el hall de Casa Ushuaia, con una obra que conecta el arte con el océano y la conservación.

También participará Mariano Rodríguez, buzo profesional científico, fotógrafo y camarógrafo submarino con más de 15 años de experiencia en el Canal Beagle, quien colabora con equipos de investigación del CONICET desde el Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de Tierra del Fuego.

A su vez, expondrá Natalia Demergassi, médica veterinaria y responsable de Manejo y Ciencia Animal de la Fundación Temaikèn, especialista en medicina y bienestar de fauna silvestre y rehabilitación animal, con amplia trayectoria en programas de rescate y publicaciones científicas vinculadas a la conservación.

La programación incluirá la proyección del corto “Pingüinos de la punta”, de Derek Robita ille, que retrata la vida de los pingüinos en las Islas Malvinas y su resiliencia frente a depredadores y amenazas como el cambio climático y la pesca comercial.

Finalmente, se proyectará “El bosque submarino”, de Mariano Rodríguez y Facundo Iglesias, una inmersión en el fondo del Canal Beagle que permite conocer uno de los ecosistemas más ricos de Tierra del Fuego. Los bosques de macroalgas funcionan como verdaderos pulmones del océano y refugio de biodiversidad en el extremo sur del continente.