Caída de Empresas Empleadoras en Argentina: Tierra del Fuego segunda en perdida de empleadores con – 6,7%

La cantidad de empresas empleadoras en el sector privado argentino continúa en declive, marcando un nuevo retroceso en marzo de 2026. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) analizados por Politikón Chaco, el país cuenta con 481.635 firmas activas, lo que representa una disminución del 2,8% respecto a marzo del año anterior. En total, se registraron 14.044 empresas menos en los últimos doce meses. Este informe señala el vigésimo quinto mes consecutivo de caídas interanuales, con una aceleración en la velocidad de la baja desde septiembre de 2025, siendo la caída de marzo la más pronunciada de la serie.

El impacto de esta contracción no ha sido homogéneo entre las provincias. La Rioja experimentó el mayor desplome porcentual con una caída del 10,7% interanual, seguida por Tierra del Fuego (-6,7%), Santa Cruz y Misiones (-6,6%). Otras provincias como Chaco (-5,2%), Catamarca (-5%) y Corrientes (-5%) también registraron bajas significativas. En contraste, La Pampa (-1,1%), la Ciudad de Buenos Aires (-1,3%) y San Juan (-1,8%) mostraron las caídas más moderadas. La provincia de Buenos Aires, a pesar de no liderar en porcentaje, fue la que más firmas perdió en términos absolutos, con 4.311 empresas menos (-2,6%), seguida por Córdoba (-4,4%), Ciudad de Buenos Aires (-1,3%) y Santa Fe (-2,7%). Estas cuatro jurisdicciones concentran cerca del 72% del total de empresas empleadoras del país, lo que subraya la magnitud de su influencia en el indicador nacional.

La tendencia se agudiza si se considera el período desde noviembre de 2023, previo al inicio de la actual gestión. Desde entonces, la cantidad de empresas empleadoras ha disminuido un 5,2%, lo que se traduce en 26.213 firmas menos. En este lapso, La Rioja ha retrocedido un 17,6%, Catamarca un 12,8% y Tierra del Fuego un 11,8% en términos porcentuales. Por sectores, la construcción ha sido la más afectada, con una caída del 9,5% y la pérdida de 2.067 firmas, seguida por la industria manufacturera (-6,8%), el comercio (-4,6%) y el agro (-4,5%). La exclusión de la administración pública y los hogares del análisis de la SRT permite enfocar la medición en la evolución del sector privado formal empleador, cuyo desempeño es un termómetro clave de la salud económica del país.

Según el informe, las jurisdicciones con mayor número de cierres empresariales durante el último año son:

Buenos Aires , por la caída del consumo y la presión impositiva.

, por la caída del consumo y la presión impositiva. Santa Fe , afectada por la retracción industrial y la pérdida de exportaciones.

, afectada por la retracción industrial y la pérdida de exportaciones. Córdoba , donde las pymes manufactureras y de servicios no logran sostener costos operativos.

, donde las pymes manufactureras y de servicios no logran sostener costos operativos. Tierra del Fuego, con un desplome de la producción electrónica y despidos en el sector industrial.

El dato que alarma al sector privado

El punto más inquietante del estudio es que por cada empresa que abre, cierran casi tres, lo que marca una relación negativa inédita en los últimos diez años. Además, el endeudamiento empresarial creció más del 40 % en términos reales, mientras que la morosidad bancaria se duplicó. Las cámaras empresarias advierten que el fenómeno no se limita a las pymes: también grandes firmas están reduciendo operaciones o trasladando producción fuera del país.

Conclusión

El informe muestra una crisis estructural del tejido productivo argentino, donde la falta de crédito, la caída del consumo y la presión fiscal se combinan para generar un escenario de desinversión y pérdida de empleo. El sector privado reclama medidas urgentes para frenar el cierre de empresas y recuperar la confianza en la economía real.

Con información de Cronista y www.lalicuadoratdf.com.ar