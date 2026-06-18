BGH frena su producción en Tierra del Fuego: qué pasará con los 600 trabajadores

Rio Grande 18/06/2026.- La tecnológica acordó un parate temporal con la UOM por la caída del consumo. Cómo afectará a los salarios y el plan para estabilizar el empleo

Una de las principales fabricantes de televisores, aires acondicionados y celulares del país acordó una pausa temporal en su producción durante julio. Se trata de BGH, que suspenderá por algunos días la actividad de su planta de Río Grande, Tierra del Fuego, en medio de un escenario de menor dinamismo en ciertos segmentos del mercado electrónico.

La medida fue consensuada con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local y alcanzará a unos 600 trabajadores. Según lo acordado, los empleados percibirán el 100% de sus salarios durante el período de inactividad, incluyendo adicionales y otros conceptos habituales.

BGH detendrá la producción en Tierra del Fuego durante julio

Aunque en un primer momento se había evaluado una interrupción de hasta 45 días, finalmente la paralización se extendería por 10 días hábiles y se llevaría a cabo durante la segunda o tercera semana de julio.

La decisión impactará en la planta donde BGH fabrica televisores, equipos de aire acondicionado y teléfonos celulares. Desde el sector señalan que la compañía busca adecuar sus niveles de producción a la demanda actual y avanzar en la reducción de inventarios acumulados.

Oscar Martínez, secretario general de la UOM Río Grande, confirmó que el acuerdo contempla la preservación total de los ingresos de los trabajadores. Según explicó, la negociación permitió garantizar que no haya descuentos salariales durante el período en que la planta permanezca detenida.

Por su parte, la empresa argumentó que sus operaciones industriales siguen desarrollándose con normalidad y resaltó que existe una etapa habitual de transición entre la producción de televisores y el inicio de la temporada fuerte de fabricación de equipos de climatización. No obstante, reconocieron que se sigue monitoreando la evolución del mercado para ajustar la planificación productiva.

La planta de BGH y la negociación por la estabilidad laboral

De acuerdo con lo planteado por el gremio, la interrupción responde a una combinación de factores, entre ellos la necesidad de regularizar stocks y ciertas dificultades vinculadas al abastecimiento de insumos.

Martínez señaló además que la reducción del período inicialmente previsto fue posible gracias a la recuperación de algunas líneas de producción que anteriormente se realizaban bajo esquemas de tercerización. Esto permitirá que parte de la fabricación vuelva a concentrarse en la planta fueguina.

Mientras avanzan los últimos detalles del acuerdo, la UOM también negocia una cláusula de estabilidad laboral hasta fin de año para los trabajadores alcanzados por la medida. El objetivo es brindar previsibilidad en un contexto que, según advirtió, atraviesa señales de preocupación para la segunda mitad de 2026.

La planta de Río Grande ocupa un rol estratégico dentro de la estructura industrial de BGH. La compañía produce en Tierra del Fuego desde finales de la década de 1970 y consolidó allí buena parte de sus operaciones vinculadas a la electrónica de consumo.

En este contexto, la suspensión temporal aparece como una herramienta para equilibrar inventarios y adaptar la producción a las condiciones actuales del mercado, una estrategia que también evalúan otras empresas de la industria ante una demanda que evolucionó por debajo de las expectativas iniciales.