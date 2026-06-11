Banco de horas: la crisis laboral como excusa para flexibilizar derechos

Rio Grande 11/06/2026.- Más de 260.000 despidos en 28 meses y el cierre de 25.000 empresas conforman el escenario que habilita a grandes compañías a imponer el banco de horas, un mecanismo que elimina el pago de horas extras que aparece como una herramienta de ajuste en un contexto de crisis laboral. Empresas que concentran inversiones millonarias en otros territorios lo utilizan para reducir costos en Tierra del Fuego, trasladando el peso de la crisis a los trabajadores. Lo que se presenta como “modernización” es, en realidad, una erosión de derechos y una pérdida salarial encubierta.

La crisis laboral que atraviesa la Argentina, con más de 260.000 personas sin trabajo, se ha convertido en el argumento perfecto para que empresas de peso como Mirgor avancen en la aplicación del banco de horas. Este sistema reemplaza el pago de horas extraordinarias por descansos compensatorios, trasladando la decisión al empleador y debilitando un derecho histórico de los trabajadores.

Mirgor: inversión millonaria y flexibilización

Mientras anuncia inversiones por 120 millones de dólares en Buenos Aires, Mirgor aplica el banco de horas en Tierra del Fuego, donde la industria electrónica atraviesa suspensiones y despidos. La contradicción es evidente: se expande con capital en otros distritos, pero en paralelo recorta derechos laborales en la provincia.

Cómo funciona el banco de horas

El empleador pide las horas : no es voluntario, sino una exigencia de la empresa.

: no es voluntario, sino una exigencia de la empresa. No se pagan como extras : el plus salarial desaparece y se reemplaza por tiempo de descanso.

: el plus salarial desaparece y se reemplaza por tiempo de descanso. Se pierde el carácter excepcional: las horas extras, pensadas para situaciones puntuales, se convierten en práctica habitual sin costo adicional para el empleador.

Impacto en los trabajadores

Reducción del salario real : las horas extras son una fuente clave de ingresos para muchas familias.

: las horas extras son una fuente clave de ingresos para muchas familias. Descansos compensatorios inciertos : no siempre se otorgan en momentos útiles para el trabajador.

: no siempre se otorgan en momentos útiles para el trabajador. Precarización encubierta: se flexibiliza la jornada laboral y se debilita la protección legal.

Conclusión

El banco de horas aparece como una herramienta de ajuste en un contexto de crisis laboral. Empresas que concentran inversiones millonarias en otros territorios lo utilizan para reducir costos en Tierra del Fuego, trasladando el peso de la crisis a los trabajadores. Lo que se presenta como “modernización” es, en realidad, una erosión de derechos y una pérdida salarial encubierta.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar