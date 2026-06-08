Balance tras incorporar los activos de YPF La fueguina Terra Ignis Energía cerró 2025 con ganancias por $40.711 millones

Rio Grande 08/06/2026.- Luego de asumir nuevas áreas provenientes de la petrolera nacional, la energética fueguina cerró el año con resultados fuertemente positivos, fortaleció su patrimonio y avanza en proyectos vinculados al desarrollo hidrocarburífero y la generación eléctrica.

La empresa Terra Ignis Energía cerró el ejercicio 2025 con una ganancia de $40.711,8 millones, un resultado que refleja un fuerte fortalecimiento de la situación financiera de la compañía y que estuvo impulsado principalmente por la incorporación de activos hidrocarburíferos provenientes de YPF.

Así surge de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, presentada por el Directorio ante la Asamblea General Ordinaria de accionistas. Según el documento, durante el año la sociedad obtuvo ingresos ordinarios por $18.859,2 millones, cifra que representó un incremento del 523% respecto del ejercicio anterior.

La mejora estuvo vinculada principalmente a las tareas desarrolladas en el marco de la Emergencia en el Sistema de Servicio Eléctrico de Ushuaia y a la incorporación de un stock de petróleo crudo acordado con YPF como parte de la operación sobre las áreas hidrocarburíferas Lago Fuego, Los Chorrillos y las fracciones A, B, C, D y E del área Tierra del Fuego.

A esos ingresos se sumaron $26.407,6 millones registrados como ingresos extraordinarios derivados de la contraprestación acordada entre ambas compañías en el marco de dicha operación. En contraste, los gastos operativos totalizaron $4.652,5 millones, explicados mayormente por el alquiler de generadores y equipos destinados a sostener la generación eléctrica de emergencia en Ushuaia.

El saldo del acuerdo con YPF

El balance muestra además un significativo fortalecimiento patrimonial. El patrimonio neto de la empresa se ubicó en $41.848,2 millones, mientras que los activos totales alcanzaron los $43.187,1 millones. La mayor parte de esos activos corresponde a cuentas a cobrar a YPF y a hidrocarburos incorporados al inventario de la compañía.

YPF transfirió a Terra Ignis derechos de exploración y explotación, instalaciones, bienes muebles, vehículos, materiales y un stock de hidrocarburos almacenados en la Terminal Cruz del Sur. Además, la compañía recibió una contraprestación económica de US$28 millones.

A cambio, Terra Ignis asumió la continuidad de contratos de servicios vinculados a las áreas, la incorporación de personal desvinculado por YPF y parte de las responsabilidades ambientales asociadas a la explotación de los yacimientos. No obstante, quedaron excluidos del acuerdo diversos activos considerados de alta complejidad ambiental.

YPF transfirió derechos de exploración y explotación, instalaciones, bienes muebles, vehículos, materiales y un stock de hidrocarburos

En paralelo a la actividad hidrocarburífera, la empresa continuó desarrollando iniciativas vinculadas a la generación eléctrica. Hasta diciembre de 2025 mantuvo la operación asociada a la Central Térmica de Ushuaia y posteriormente obtuvo la adjudicación para proveer equipamiento de generación destinado a la ciudad de Tolhuin, cuya puesta en marcha se completó durante febrero de 2026.

La memoria también revela que Terra Ignis avanzó en negociaciones con Austral Gas y Petróleo para la eventual construcción y explotación de dos centrales térmicas de ciclo combinado de 60 megavatios cada una, proyectadas para Ushuaia y Río Grande.

La compañía anticipó que continuará explorando oportunidades en generación eléctrica y evaluando proyectos vinculados a energías renovables, en línea con la estrategia provincial de diversificación de la matriz energética y fortalecimiento de la infraestructura energética fueguina.

Fuente: econojournal.com.ar