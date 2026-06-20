Andrea Freites: Debate por el Súper RIGI, crisis industrial, Adorni y banderazo por Cristina en Tierra del Fuego

Rio Grande 20/06/2026.- La diputada fue consultada sobre dos temas centrales de la agenda política nacional: el tratamiento del Súper RIGI en el Congreso y la interpelación al vocero presidencial Manuel Adorni, además de la situación industrial en Tierra del Fuego y la convocatoria al banderazo del 20 de junio en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.

Interpelación y sesiones en el Congreso

La legisladora confirmó que el 2 de julio será la fecha fijada por el Senado para la interpelación a Adorni. En Diputados, la sesión está convocada para el martes 23 de junio, con moción de censura incluida, mientras que el jueves 25 se realizará la sesión en la Cámara Alta. “Ellos ya tienen el 2 de junio para la interpelación, que es lo que van a votar el próximo jueves”, explicó.

Críticas al Súper RIGI

Respecto del Súper RIGI, la diputada señaló que el proyecto ya cuenta con dictamen y que el oficialismo intentará incluirlo en la próxima sesión. Coincidió con las críticas del intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien rechazó la adhesión al régimen por considerarlo un esquema de beneficios para grandes empresarios sin generación de empleo local. “Tenemos un RIGI aprobado hace dos años y no subieron las inversiones en la provincia ni en gran parte de la Argentina. Las empresas extranjeras trajeron trabajadores y materiales del exterior, sin reactivar la economía local”, afirmó. El nuevo régimen apunta a sectores como el hidrógeno verde y la inteligencia artificial, pero otorga beneficios fiscales por 30 años sin exigir siquiera un 10% de empleo local. “Es en detrimento total contra las empresas que decidieron apostar en la Argentina”, remarcó.

Inversiones fuera de la provincia

La diputada también se refirió a las recientes inversiones de Mirgor (120 millones de dólares) y Newsan (250 millones de dólares), ambas realizadas en la provincia de Buenos Aires y no en Tierra del Fuego. “Se pueden hacer pedidos de informe que no se responden. Lo que pensamos con algunos diputados es declarar una emergencia sociolaboral”, adelantó. En ese marco, mencionó la resolución 529/2021 de antidumping para aires acondicionados, vigente por cinco años y próxima a vencer en septiembre. La no renovación implicaría un golpe directo a la mitad de los 6.200 trabajadores de Río Grande que producen ese rubro. “El gobierno nacional no tendría intenciones de renovarla, lo que agrava aún más la situación”, advirtió.

Pedido de reunión y defensa del empleo

La diputada informó que envió un correo solicitando reunión con el secretario de Producción de Nación, Pablo Lavigne, y presentó un pedido de informe en Diputados. “Mientras se aprueba el RIGI y se dan beneficios a empresas extranjeras, se sigue rompiendo el tejido productivo regional”, denunció.

Banderazo por Cristina Fernández de Kirchner

Finalmente, la legisladora confirmó la participación de Tierra del Fuego en el banderazo del 20 de junio por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner. El acto central será en el Parque Lezama de Buenos Aires, pero en la provincia se realizará a las 15 horas en el gimnasio de la UOM, Moyano 361. “Cristina fue doblemente juzgada en una causa armada, sin derecho a defenderse. Es la dirigente de la oposición con mayor influencia, con más del 40% de intención de voto, y la mujer peronista que le dijo que no a los grandes poderes”, sostuvo. La diputada recordó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina la industria fueguina vivió su auge y llamó a acompañar a la ex presidenta en este momento.