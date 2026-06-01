Análisis de la segunda revisión del FMI en el marco del programa Extended Fund Facility 2025. mas recortes y ajuste.

Por Armando Cabral

Argentina endeudada 01/06/2026.- Ancla fiscal: el organismo prevé presión fiscal al alza por el cumplimiento de tres leyes (Financiamiento a Universidades, Financiamiento a pensiones por Discapacidad y el Fondo de Asistencia Laboral contenido en la reforma laboral), por lo que no sólo reconoce la obligatoriedad de la aplicación de estas normas, sino que, además, sugiere recortes fiscales en una serie de partidas. La solución del gobierno ha sido incumplir las dos primeras leyes (Universidades y Discapacidad) y postergar por seis meses la implementación del FAL (Fondo de Asistencia Laboral, establecido en la reforma laboral), pero a su vez aplicar los ajustes sugeridos. Esto se debe a que, dada la caída de la recaudación sostenida, la postergación en la implementación de las normas no resuelve el frente fiscal.