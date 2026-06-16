«Análisis de la dinámica laboral y empresarial» Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, se redujo la cantidad de empleadores en 26.448 casos (31 por día).

Rio Grande 16/06/2026.- Con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo actualizados al mes de marzo 2026. Incluye información sobre la evolución de la cantidad de empleadores y trabajadores registrados desde la asunción de Javier Milei. Principales conclusiones:

El presente informe tiene como objetivo analizar la evolución de la cantidad de trabajadores/as y empleadores/as desde el triunfo de Javier Milei en el ballotage de noviembre de 2023 hasta marzo de 2026, en base a los datos disponibles al momento de su publicación.

Para ello, se empleó una metodología cuantitativa basada en la información provista por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondiente al sistema de Seguridad Social. El informe se organiza en dos secciones.

La primera analiza la variación en la cantidad de empresas y trabajadores/as registrados entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, según los datos de la SRT, e incluye una desagregación por sectores económicos, identificando cuáles fueron los más afectados en el período.

La segunda sección examina la evolución del empleo según el tamaño de las empresas, comparando la situación inicial con la de marzo de 2026.

Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, se redujo la cantidad de empleadores en 26.448 casos (31 por día).

En términos absolutos, “Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas” es el sector más afectado, con una pérdida de 6.836 empleadores.

En término relativos, el sector más afectado es la “Servicios de transporte y almacenamiento”, que ha registrado una pérdida del 16,4% en el total de empleadores.

En el mismo período, se perdieron 339.841 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-3,45%), 400 puestos por día.

El sector “Construcción” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 81.425 trabajadores.

En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-17,1%).

En el sector de trabajadores en casas particulares (empleadas domésticas) se perdieron 30.646 puestos de trabajo registrados, casi 36 casos por día.

Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros 28 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,75% del total de los casos (26.382 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores/as explican sólo el 0,25% (66 casos).

Al analizar el tamaño de empresa se observa que la expulsión de trabajadores es más mayor en las empresas de mayor porte: 67,11% de la pérdida de empleo (-228.084 trabajadores) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: 111.757 casos, explicando el 32,89% del total.

Por otro lado, en el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo un 3,45%, lo que representa una pérdida de 339.841 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 a 9.517.332, lo que equivale a 400 trabajadores/as menos por día desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

Esta caída refleja una combinación de factores, como la eliminación de subsidios, la flexibilización laboral, la menor inversión en sectores tradicionales y un posible traslado de trabajadores al empleo informal. Más allá de la cantidad, también implica un deterioro en la calidad del empleo, afectando salarios, beneficios y la estabilidad laboral de amplios sectores de la población.

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Construcción con una reducción de 81.425 trabajadores entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Le sigue el sector de Industria manufacturera que perdió 79.263 puestos. También registraron caídas significativas en Administración Publica, defensa y seguridad social obligatoria con 67.312 empleos menos, y Servicios de transporte y almacenamiento con una pérdida de 64.660 puestos de trabajo.

Si sumamos trabajadores en las unidades productivas (industria, comercio, servicios) y empleadas en casas particulares, el empleo privado registrado pasó de 10.486.833 en noviembre de 2023 a 10.116.346 en marzo de 2026. Son 370.487 personas en poco más de dos años. Eso equivale a 435 puestos de trabajo registrados que se destruyen por día.

Fuente: Centro Economía Política Argentina, CEPA

Análisis de la dinámica laboral y empresarial – CEPA – Datos 03.2026