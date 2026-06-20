Alerta en Tierra del Fuego: el prontuario de Cooke, la salmonera que quiere operar en la isla

Tierra del Fuego 19/06/2026.- Cierre de plantas por infracciones, escapes masivos, muertes ocultas, multas millonarias por mal manejo de residuos, sobreproducción y operación fuera de los límites de sus concesiones son algunos de los cuestionamientos a la empresa canadiense.

El miércoles por la tarde se conoció que el Gobierno de Tierra del Fuego firmó una carta de intención con Wanchese Argentina, filial de Cooke Canadá, para impulsar la instalación de la industria salmonera en la Isla. A pesar que el oficialismo destacó que lo que se buscaba era un “desarrollo acuícola sustentable”, la empresa tiene una larga lista de problemas en varios estados de Estados Unidos, Canadá y Chile.

Durante las últimas dos décadas Cooke estuvo involucrada en numerosos episodios vinculados con infracciones ambientales, escapes masivos de peces, mortalidades no reportadas, sobreproducción, uso indebido de productos químicos y causas judiciales en distintos países donde opera.

Quizás el episodio más conocido internacionalmente de Cooke sucedió en 2017, cuando colapsó una estructura de cultivo en Puget Sound, Estados Unidos, provocando la fuga de alrededor de 250.000 salmones atlánticos hacia ecosistemas donde habitan especies nativas del Pacífico. La investigación estatal concluyó que existían problemas de mantenimiento y derivó en sanciones económicas y en la cancelación de las concesiones involucradas. A partir de esta catástrofe, las autoridades de Washington State decretaron la prohibición de toda forma de acuicultura industrial en jaulas de red marinas en las aguas del estado de Washington.

Entre los casos documentados figura un brote de Anemia Infecciosa del Salmón registrado en Nueva Escocia, Canadá, en 2012, que derivó en el sacrificio de aproximadamente un millón de peces. La empresa recibió una compensación estatal por los ejemplares eliminados y no fue sancionada.

Otro de los antecedentes mencionados ocurrió en la Bahía de Fundy, donde una subsidiaria de Cooke se declaró culpable por utilizar un pesticida prohibido para combatir piojos de mar y pagó una multa de 500.000 dólares. La investigación judicial estuvo relacionada con la mortandad de langostas en zonas próximas a centros de cultivo y se trató del mayor caso penal por delitos ambientales en la historia de Canadá.

La empresa también estuvo envuelta en denuncias por maltrato animal en criaderos de Maine, Estados Unidos, registradas mediante investigaciones encubiertas, también hubo episodios de mortalidades masivas de salmones reportadas tardíamente a las autoridades y conflictos regulatorios en Chile. En ese país, durante 2025, organismos estatales sancionaron a Cooke por presuntas infracciones relacionadas con sobreproducción, manejo de residuos y operación fuera de los límites autorizados de algunas concesiones. La empresa impugnó esas medidas ante la Justicia.

La firma de la carta de intención con la empresa enciende todas las alarmas posibles. Desde distintos sectores aseguran que, de todas las posibilidades de inversión, Cooke es una de las transnacionales más cuestionada a nivel global. Distintos sectores sociales y ambientales están analizando presentar una medida cautelar frente a este peligro inminente para Tierra del Fuego.

En el video difundido por el gobierno menciona que representantes de la empresa recorrieron zonas de la isla, pero hasta el momento se desconoce de qué lugares se trata y qué formato de producción se estaría evaluando. Cabe recordar que la Ley aprobada de manera cuestionable en diciembre del 2025 mantiene la prohibición en el Canal Beagle pero permite la instalación de salmoneras en el resto del mar fueguino. Teniendo en cuenta que toda la zona de Península Mitre es área protegida y que la Reserva Costa Atlántica se extiende por 220 kms costeros, sigue siendo una incógnita cuáles son los lugares que se estarían evaluando para la instalación de la industria salmonera.

Agencia El Rompehielos

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