Alberto Belmar asumió como nuevo Director de PAMI en Tierra del Fuego

Rio Grande 11/06/2026.- La obra social más grande de América Latina renueva su conducción en la provincia, con el compromiso de fortalecer el vínculo con los centros de jubilados y ampliar la cobertura en Río Grande y Ushuaia.

En un acto institucional realizado en Ushuaia, se oficializó la designación de Alberto Belmar como nuevo Director de la Unidad de Gestión Local XXXIII del PAMI en Tierra del Fuego. La ceremonia contó con la presencia de referentes políticos y sociales, quienes destacaron la trayectoria de Belmar dentro del organismo y su compromiso con los adultos mayores de la provincia.

“Ya conocemos el trabajo que viene haciendo Alberto en PAMI y su compromiso con los centros de jubilados de la provincia”, señalaron los dirigentes presentes, subrayando la importancia de contar con un equipo local que acompañe el desarrollo social de Tierra del Fuego.

PAMI en Tierra del Fuego

El PAMI es la obra social más grande de América Latina, con más de 5 millones de afiliados en todo el país. En Tierra del Fuego, su rol es fundamental para garantizar el acceso a la salud y la asistencia social de jubilados y pensionados, en un contexto de creciente demanda y desafíos económicos.

La nueva gestión se propone reforzar la articulación con los centros de jubilados, mejorar la atención en las unidades locales y ampliar la cobertura de servicios en Río Grande y Ushuaia.

Compromiso provincial

Desde la conducción política se destacó que el equipo de PAMI en Tierra del Fuego está “comprometido con el desarrollo de la provincia”, en línea con la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en áreas sensibles como salud, asistencia social y acompañamiento a los adultos mayores.