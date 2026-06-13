Adorni y el operativo distractivo que nadie creyó

Río Grande, 13/06/2026.- Hace tres meses que quienes trabajamos en medios de comunicación y no obviamos ni ignoramos hechos de corrupción, cualquiera sea el color político de quienes los perpetren, estamos siguiendo las aventuras fiscales de Manuel Adorni.

Esto sirvió para muchos como operativo distractivo, o al menos eso creyeron, para desviar la atención de temas como las denuncias por la estafa Libra, las coimas de ANDIS o la relación de Espert y Villaverde con el narco Fred Machado. Además, el aumento de la pobreza, los palos a los jubilados hambreados de los miércoles, los recortes en todas las áreas del Estado —educación, ciencia, salud, mantenimiento de rutas— y las privatizaciones o venta de tierras.

Pero hay más: se avanzó sobre la aprobación de la reforma laboral y se aprobó; se avanzó sobre la ley de glaciares y se aprobó; se siguió mintiendo sobre el RIGI y la llegada de inversiones que hasta ahora no aparecieron, más los 18 viajes de Milei que ya nos costaron más de 1.400 millones de pesos.

Adorni le sirvió a Milei para encubrir los préstamos millonarios a funcionarios, diputados y asesores, por montos millonarios y sin ningún requisito, como el de 235.000 dólares a uno de los tantos Menem que siguen viviendo del Estado, en este caso un nieto del expresidente.

Pero como todo tiene un final, a Adorni se le terminaron los tiempos y después de 90 días no pudo presentar una declaración jurada mínimamente creíble. Fue por eso que recurrió a la Ley de Inocencia Fiscal N° 27.799.

La norma permite, por ejemplo:

Puntos críticos de la Ley de Inocencia Fiscal (Ley N° 27.799)

Modificaciones al Régimen Penal Tributario Actualización drástica de montos: se elevaron significativamente los pisos a partir de los cuales la evasión deja de ser una falta administrativa y se convierte en un delito penal. El límite para la evasión simple subió a $10 millones y para la evasión agravada a $1.000 millones, aliviando las causas judiciales menores. Aplicación de la ley más benigna: al actualizarse los montos mínimos, muchas causas penales en curso por montos inferiores a los nuevos topes pierden vigencia penal de forma retroactiva. Extinción de la acción penal: el contribuyente puede frenar o extinguir la denuncia penal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) si paga la totalidad de la deuda más un recargo del 50% dentro de los plazos fijados.

El “Tapón Fiscal” y Régimen Simplificado (Ganancias) Efecto liberatorio del pago: quienes se adhieran al régimen opcional simplificado y abonen correctamente el período fiscal base obtienen un “blindaje”. ARCA no podrá revisar ni fiscalizar retrospectivamente los períodos anteriores no prescriptos. Límites de facturación: el régimen simplificado excluye a los contribuyentes que superen ingresos anuales de $1.000 millones o posean un patrimonio mayor a $10.000 millones. Menos deberes de información: se redujo la carga de datos exigida a entidades y particulares (como escribanos o bancos), elevando a $50 millones el mínimo para que las entidades financieras reporten movimientos.

El costo de la infracción: suba de multas Aumento severo por falta de presentación: aunque se presume la inocencia del contribuyente, no presentar las declaraciones juradas a término conlleva penalizaciones severas. Las multas automáticas pasaron a $220.000 para personas humanas y $440.000 para sociedades.



Básicamente, esto es autorizar por ley la evasión fiscal. De hecho, todos los sospechados —o quienes al menos se les hace difícil explicar sus abultados “ahorros” repentinos— adhirieron repentinamente a la misma. Ellos son todos libertarios, como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el titular de ARCA, Andrés Vázquez. También se mencionan al exdiputado nacional José Luis Espert, vinculado al empresario detenido por lavado de activos y fraude en Texas, Fred Machado, entre quienes utilizaron mecanismos contemplados por el nuevo esquema fiscal. Otros nombres del espectro libertario son Santiago Oría, Fernando Iglesias, Felipe Núñez, Adrián Javier y el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos. Anoche se conoció que también integra el listado el senador nacional por Tierra del Fuego, Agustín Coto, lo que no sorprende, porque aún no pudo aclarar cómo, junto a Pauli, se quedaban con los fondos de desarraigo de los empleados de su bloque con Natalia Graciania en la Legislatura Provincial.

¿Qué tiene que esconder Agustín Coto? Si son los adalides de la moral y la ética, y venían a combatir la corrupción, en 29 meses han sumado más hechos cuestionables que sus antecesores en 12 años. En la puerta de Ushuaia tenemos el puerto intervenido, que después de seis meses no ha recibido ninguna mejora, pero sí el saqueo de la caja de la entidad que anualmente aportaba 22.000 millones de pesos.

Es casi seguro que Adorni se verá mucho más complicado de lo que está hasta ahora. Pero ¿y todos los demás? Porque la justicia está paralizada, porque Adorni sigue en el cargo, porque la “oposición” avergüenza a sus representados acompañando una gestión de gobierno fracasada y con la peor imagen a un año y medio de irse.

Eso también es un escándalo: ver al presidente de la bancada de la UCR en Diputados, De Loredo, entrar a Casa Rosada con una mochila me recuerda a la “Banelco” de De la Rúa. Que varios radicales y peronistas —ya casi figurita repetida— se plieguen al oficialismo votando atrocidades y entregando el país, ¿eso es gratis? Queda a gusto del lector entenderlo como quiera. Pero una cosa es clara: “para que haya corrupción hacen falta dos, uno que corrompe y otro que se deja corromper”. En este punto debemos hacer un paréntesis: todo lo que se ha votado hasta ahora en el Congreso, ¿a qué costo se logró?

¿Qué validez, qué respaldo de la sociedad que los votó? Como el recorte de jubilaciones —no olvido que Cristina Fernández vetó el 82% móvil en 2007—, la reforma laboral que retrotrae a la esclavitud, o la quita de medicamentos y vacunas que están matando a miles de personas con enfermedades oncológicas, VIH, tuberculosis o lepra, y a los jubilados la provisión de atención y medicamentos de PAMI.

Todo esto que han recortado generó miles de millones de dólares que nadie sabe dónde están. El vaciamiento del Banco Central es una, pero hay más de 460.000 millones de dólares de deuda que no va a pagar este gobierno sospechado de todo: lo van a pagar nuestros nietos.

En definitiva, el versito de la moral y la ética pasó a ser solo eso: un versito. Nadie puede creer que estos tipos sean honestos bajo ningún punto de vista.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar