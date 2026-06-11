A que se refiere el INDEC con que la inflación seria del 2% en mayo.

Qué significa el 2% de inflación mensual
- Es un promedio ponderado: El IPC mide la variación de precios de una canasta representativa del consumo de los hogares. Cada rubro tiene un peso distinto (ejemplo: alimentos pesa más que transporte).
- No refleja aumentos individuales: Que el pan suba 40% o los medicamentos 34% no significa que la inflación general sea igual. Esos aumentos impactan según su peso en la canasta.
- Dato de mayo 2026: Las consultoras estiman que el IPC nacional se ubicó entre 2,1% y 2,4%, por debajo del 2,6% de abril.
Ejemplos de cómo se calcula
|Rubro
|Variación mensual estimada
|Peso en el IPC
|Impacto en el índice
|Alimentos y bebidas
|+3,0%
|~23%
|Aporta fuerte al índice
|Transporte
|+34% en tarifas puntuales
|~12%
|Se diluye porque no todos los servicios subieron igual
|Combustibles
|Subas previas >300%, pero en mayo se mantuvieron estables
|~5%
|Casi nulo impacto en mayo
|Salud (medicamentos)
|+34%
|~7%
|Incidencia moderada
|Equipamiento y hogar
|+3,4%
|~6%
|Aporta al índice
Resultado: al sumar todos los rubros según su peso, el promedio nacional da alrededor de 2,3% en mayo.
Por qué parece contradictorio
- Aumentos fuertes en algunos sectores (combustibles, servicios, medicamentos) generan percepción de inflación mucho mayor.
- Estabilidad en otros rubros (carnes, ropa, combustibles en mayo por decisión de YPF) amortigua el índice.
- IPC mide variación mensual, no acumulada: El 300% en combustibles es acumulado en meses anteriores; en mayo ese rubro casi no subió.
- El 2% no significa que la vida sea barata, sino que el ritmo de suba de precios se moderó en mayo respecto de meses previos.
- La inflación interanual sigue alta: 33–34% en mayo 2026.
- Los aumentos que mencionás (pan, medicamentos, transporte) sí impactan, pero se diluyen en el promedio nacional.
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar