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A que se refiere el INDEC con que la inflación seria del 2% en mayo.

Por Armando Cabral

Rio Grande 11/06/2026.- El “2%” al que se refieren las consultoras e INDEC no es un aumento de cada producto en particular, sino la variación promedio mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que pondera una canasta amplia de bienes y servicios. Aunque algunos rubros suben mucho más (combustibles, alimentos, servicios, medicamentos), otros se mantienen estables o incluso bajan, y el promedio ponderado da ese número cercano al 2,1–2,4% para mayo 2026.

Qué significa el 2% de inflación mensual
  • Es un promedio ponderado: El IPC mide la variación de precios de una canasta representativa del consumo de los hogares. Cada rubro tiene un peso distinto (ejemplo: alimentos pesa más que transporte).
  • No refleja aumentos individuales: Que el pan suba 40% o los medicamentos 34% no significa que la inflación general sea igual. Esos aumentos impactan según su peso en la canasta.
  • Dato de mayo 2026: Las consultoras estiman que el IPC nacional se ubicó entre 2,1% y 2,4%, por debajo del 2,6% de abril.
Ejemplos de cómo se calcula
Rubro Variación mensual estimada Peso en el IPC Impacto en el índice
Alimentos y bebidas +3,0% ~23% Aporta fuerte al índice
Transporte +34% en tarifas puntuales ~12% Se diluye porque no todos los servicios subieron igual
Combustibles Subas previas >300%, pero en mayo se mantuvieron estables ~5% Casi nulo impacto en mayo
Salud (medicamentos) +34% ~7% Incidencia moderada
Equipamiento y hogar +3,4% ~6% Aporta al índice

Resultado: al sumar todos los rubros según su peso, el promedio nacional da alrededor de 2,3% en mayo.

Por qué parece contradictorio
  • Aumentos fuertes en algunos sectores (combustibles, servicios, medicamentos) generan percepción de inflación mucho mayor.
  • Estabilidad en otros rubros (carnes, ropa, combustibles en mayo por decisión de YPF) amortigua el índice.
  • IPC mide variación mensual, no acumulada: El 300% en combustibles es acumulado en meses anteriores; en mayo ese rubro casi no subió.
  • El 2% no significa que la vida sea barata, sino que el ritmo de suba de precios se moderó en mayo respecto de meses previos.
  • La inflación interanual sigue alta: 33–34% en mayo 2026.
  • Los aumentos que mencionás (pan, medicamentos, transporte) sí impactan, pero se diluyen en el promedio nacional.
  • Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
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