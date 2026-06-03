A 11 años del primer Ni Una Menos, 3.424 mujeres fueron asesinadas por la violencia machista

Argentina 03/06/2026.- Como todos los años desde 2011, el colectivo feminista se moviliza en todo el país, en rechazo a la violencia de genero y los femicidios que siguen perpetrándose contra mujeres en un contexto de violencia generalizada. En Rio Grande se llevará a cabo una movilización y marcha, con concentración frente a la histórica Torre del Agua de la Plaza Almirante Brown y Fagnano que, recorrerá las calles céntricas y lo propio ocurrirá en Tolhuín y Ushuaia a partir de las 17 hs.

Desde el 3 de junio de 2015, cuando la denuncia contra la violencia de género ocupó masivamente las calles, se consumaron 3.424 femicidios. El informe de Casa Encuentro mostró que la vida de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades sigue en riesgo.

A 11 años del primer «Ni Una Menos», una jornada de visibilización colectiva que impulsó una movilización histórica, el país atraviesa un momento particular, marcado por la eliminación de políticas públicas de prevención y los programas de protección.

A más de una década de la primera marcha, el reclamo por una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias, vuelve al espacio público.

En Córdoba, la protesta saldrá a las 18 desde Colón y La Cañada, y exigirá justicia por el asesinato de Agostina Vega, de 14 años, y la desaparición de Delicia Mamani, la joven de 26 años que es buscada desde noviembre de 2025.

Crímenes por desigualdad de género

Las cifras de femicidios siguen evidenciando una problemática urgente y vigente. Durante el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género:

-3.073 femicidios y vinculados de mujeres y niñas

-78 transfemicidios

-4 lesbicidios

-269 femicidios vinculados de varones adultos y niños

En la mayoría de los casos, las agresiones suceden en espacios íntimos y cotidianos, lo que refleja cómo las personas que ejercen violencia son del entorno de la víctima. 978 crímenes sucedieron en la vivienda la víctima, 798 en viviendas compartidas, y 45 en los lugares de trabajo de la víctima.

También el informe revela que detrás de cada asesinato existe una historia atravesada por violencias previas -436 víctimas habían realizado denuncias, y 188 femicidas tenían dictada medida cautelar de protección- desigualdades estructurales y redes afectivas profundamente afectadas.

La problemática no solo impacta en las víctimas directas, sino también en familias, amistades, comunidades y niñeces que quedan marcadas por estas ausencias. Entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, 3.840 hijos e hijas perdieron a su mamá.

Fuente: La Nueva Mañana.