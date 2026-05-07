Villegas impulsa una ley para garantizar fechas fijas en el pago de jubilaciones y pensiones

Ushuaia 07/05/2026.- El legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, presentó un proyecto de ley que busca establecer un esquema claro, uniforme y previsible para el pago de los haberes jubilatorios y pensiones en la provincia, iniciativa que ya comenzó a ser analizada en el ámbito legislativo.

La propuesta fue presentada en la 2ª sesión ordinaria del pasado 30 de abril y actualmente se encuentra en tratamiento en la Comisión N° 1, donde se recibió a Patricia Blanco, representante de los jubilados ante la Caja de Previsión Social, en el marco del análisis del proyecto.

Desde el espacio se remarcó que “resulta necesario dar previsibilidad y seguridad jurídica a los beneficiarios de la Caja”. La iniciativa establece que los pagos mensuales se realicen de manera íntegra el último día hábil de cada mes, eliminando la discrecionalidad en la confección de cronogramas y brindando mayor certidumbre a miles de beneficiarios.

Asimismo, el proyecto determina fechas concretas para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC): la primera cuota deberá abonarse hasta el 30 de junio y la segunda hasta el 18 de diciembre de cada año. También contempla que, en caso de coincidir con días inhábiles, los pagos se adelanten al día hábil inmediato anterior.

“Los haberes previsionales tienen carácter alimentario y, en muchos casos, constituyen el único ingreso de nuestros jubilados y pensionados. Por eso, resulta imprescindible garantizar previsibilidad y seguridad jurídica en su cobro”, sostuvo Villegas.

Desde el bloque del MPF señalaron que la propuesta busca fortalecer el sistema previsional, ordenar la gestión financiera del Estado y asegurar que los beneficiarios accedan en tiempo y forma a sus ingresos, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

Finalmente, Villegas solicitó el acompañamiento de sus pares para avanzar con una iniciativa que considera clave para consolidar derechos y brindar certezas a uno de los sectores más sensibles de la sociedad.