Villegas destacó la importancia institucional de investigar el radar y respaldó su postura en fallos judiciales

Ushuaia 05/05/2026.- En el marco de la 2ª sesión ordinaria de la Legislatura provincial, el legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, solicitó la incorporación al Diario de Sesiones de un fallo de primera instancia del Juzgado Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Sur, así como de una resolución del Superior Tribunal de Justicia, vinculados a la causa sobre la instalación del radar de la empresa Leolabs Argentina SRL.

Durante su intervención, Villegas subrayó la relevancia de estos antecedentes judiciales para fundamentar la necesidad de avanzar con la conformación de una comisión investigadora. “Surge de manera muy clara la importancia cardinal que tiene poder investigar qué es lo que ha sucedido en Tierra del Fuego en relación a la instalación de este radar”, sostuvo.

En particular, el legislador hizo hincapié en el fallo del juzgado de primera instancia, donde se resolvió la nulidad de la inscripción de la firma Leolabs Argentina SRL, en una decisión basada en razones de interés público. “Es un tema que ha sido de constante interés en la comunidad y en la opinión pública fueguina, lo que mantiene sin dudas la necesidad de esta comisión investigadora”, afirmó.

Asimismo, Villegas puso en valor el rol del Poder Judicial en este caso, destacando el “fuerte compromiso institucional” demostrado en la sentencia. “Muchas veces la sociedad expresa miradas negativas sobre la actuación judicial, pero este fallo amerita reconocer el compromiso de sus integrantes en una cuestión de alto interés público como es el denominado radar inglés”, expresó.

En ese sentido, consideró que la resolución judicial “deja en claro que no se trata de una cuestión menor, sino de un tema con relevancia institucional y un fuerte contenido de interés público”.

Finalmente, el legislador solicitó la autorización del cuerpo para incorporar dichos fallos y sus fundamentos a la versión taquigráfica de la sesión, moción que fue aprobada por unanimidad. Posteriormente, también fue aprobado el texto de la resolución correspondiente.