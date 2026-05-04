Victoria Vuoto: “No podemos darle la espalda a la realidad social crítica para abrir un debate institucional que no es urgente”

Entre las principales medidas, se aprobó el goteo diario de coparticipación a los municipios, que asegura la transferencia automática de recursos, garantizando previsibilidad. En el mismo sentido se aprobó una iniciativa que garantiza el envío automático de aportes y contribuciones a OSEF y la caja previsional policial, estableciendo prioridad y plazos estrictos para garantizar el financiamiento de la salud y las jubilaciones.

“Estamos poniendo orden donde había discrecionalidad. Los recursos no pueden depender de decisiones arbitrarias: tienen que llegar en tiempo y forma a los municipios, a la salud y a las jubilaciones”, señaló Vuoto.

“Lamentamos no haber tenido el acompañamiento de las mayorías para avanzar en el proyecto de modificación de la composición del directorio, medida que limitaba los superpoderes del Ejecutivo, haciendo más participativa la conducción”, expuso.

También se resolvió la suspensión de los decretos y resoluciones del Gobierno provincial que establecían una reducción en los subsidios al gas envasado y la baja de usuarios residenciales, hasta tanto se dicte una nueva reglamentación con criterios de equidad. Y resultó aprobada la prohibición de cortes de luz, gas y agua por falta de pago durante el invierno, en defensa de condiciones mínimas de vida para las familias fueguinas.

Al respecto, la legisladora aseguró que “recortar subsidios en un contexto de crisis y en una provincia con estas condiciones climáticas es profundizar la desigualdad Defender el acceso a los servicios esenciales no es una opción, es una obligación del Estado. En Tierra del Fuego, en invierno, no pagar no puede ser sinónimo de quedarse sin calefacción”.

Durante la sesión, además, se aprobó la derogación de la ley que declaraba la necesidad de una reforma parcial de la Constitución Provincial y se avanzó con la modificación de reglamento interno para permitir la interpelación a funcionarios del Ejecutivo, reforzando las herramientas de control legislativo.

“Las necesidades de la gente están por encima de cualquier especulación política. No se puede avanzar en reformas constitucionales mientras hay familias que no llegan a fin de mes o que tienen que elegir entre pagar una factura o calefaccionarse”, sostuvo Vuoto.

La legisladora fue contundente al señalar que “cuando hay trabajadores perdiendo su empleo, la prioridad del Estado tiene que estar en sostener la producción y el trabajo. No podemos darle la espalda a una realidad social crítica para abrir un debate institucional que no es urgente”.

En un contexto de incertidumbre y falta de definiciones del Ejecutivo, la Legislatura asumió un rol central para dar respuestas concretas a los problemas de la gente. “Con decisiones firmes, avanzamos en medidas clave para garantizar previsibilidad, proteger derechos y ordenar temas estructurales para el presente y el futuro de la provincia. Cuando el Gobierno no marca el rumbo, la Legislatura está a la altura: debatimos, decidimos y actuamos.

Porque Tierra del Fuego no puede esperar”, finalizó.