Una rebelión de la Legislatura de Tierra del Fuego contra el gobernador desata un conflicto en el peronismo

La resolución parlamentaria fue celebrada por el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, lo que abrió un nuevo foco de conflicto entre los dos exaliados de Fuerza Patria.

En la gobernación apuntan contra las aspiraciones políticas del jefe comunal y analizan vetar la decisión del parlamento.

Melella había firmado el miércoles el decreto que convocaba a elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto.

El año pasado, la Legislatura local había sancionado a instancias del gobernador la Ley N° 1529 que habilitaba el llamado a una reforma de la Carta Magna.

El revés no tardó en llegar. Apenas un día después de que se firmara el decreto, la oposición se unió en la Legislatura para rechazar la iniciativa del gobernador y aprobó, con 11 votos afirmativos, la derogación de la ley que habilitaba la convocatoria en la madrugada del viernes. Esperan, así, dejar sin efecto el reciente decreto de Melella. Argumentan que, en medio de la crisis económica que atraviesa Tierra del Fuego, no se puede incurrir gastos extraordinarios como los que supone una reforma constitucional.

La provincia austral enfrenta recurrentes protestas docentes que reclaman un aumento salarial, a la vez que se profundiza la deuda de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) que, según medios locales, a fines de 2025 ya superaba los $22.000 millones.

A mediados de enero pasado, además, el gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia, luego de que la legislatura provincial aprobara una ley impulsada por Melella para utilizar fondos portuarios para cubrir parte de esos pasivos.

Trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos protestan contra la intervención del puerto de Ushuaia Abigail Contreiras

Esos problemas se suman a los conflictos por recortes en los fondos que se coparticipan entre sus tres municipios: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Vuoto ya había reclamado a principios de año por la caída en el flujo de dinero que llega a su terruño.

“Se calcularon $8000 millones que se deberían gastar [para la reforma]. Solo a la municipalidad de Ushuaia, [la gobernación] le debe $12.000 millones”, indicaron a LA NACION cerca del intendente de Ushuaia, quien supo ser aliado de Melella (FORJA) y ahora se muestra como un férreo opositor al gobernador. Sus respectivos partidos confluyeron bajo el sello de Fuerza Patria en la última elección, pero las rispideces entre ambos mandatarios, lejos de ceder, continúan escalando.

Esta mañana, el propio jefe comunal celebró en redes sociales la decisión de la Legislatura provincial y apuntó, sin mencionarlo directamente, contra Melella. “La Legislatura frenó la reforma constitucional. BIEN. No se puede dilapidar el dinero de los fueguinos en una aventura electoral en el contexto económico que estamos atravesando en la provincia. La prioridad de esos fondos debería ser sanear nuestra obra social. Primero la gente. Siempre”, aseguró en su cuenta de X (exTwitter).

En la intendencia argumentan que su rechazo a la reforma responde ante todo a las dificultades económicas que atraviesan a la provincia austral, pero también a la falta de apoyo popular a tal iniciativa. Según una reciente encuesta de la consultora Zuban Córdoba, el 64,9% está en desacuerdo con la iniciativa del gobernador de avanzar con cambios en la Carta Magna.

En la gobernación, sin embargo, apuntan contra las aspiraciones electorales del intendente kirchnerista. “Vuoto quiere ser gobernador porque es la única oportunidad que tiene, porque no puede volver a repetir para intendente. Detrás de todo esto (la derogación de la ley 1529) están todos los intereses de diferentes sectores que no quieren perder la oportunidad de jugar por la provincia [en 2027]”, aseguraron a LA NACION.

Más de un 60% de los consultados rechazaba la reforma electoral en Tierra del Fuego Consultora Zuban Córdoba

Ushuaia había modificado su carta orgánica en 2022, lo que permitió que Vuoto quedara habilitado para competir por un tercer mandato consecutivo al frente de la ciudad capital. Consiguió su re-reelección en 2023, por lo que el próximo año no tendrá posibilidad de renovar nuevamente su cargo.

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego (izquierda) y Walter Vuoto, intendente de Ushuaia (derecha)

Fuentes de la gobernación aclararon que la derogación aprobada este viernes no cambia el curso de la reforma ya que se sancionó luego de que se firmara el decreto de convocatoria. De todos modos, por estas horas, analizan la posibilidad de vetar la decisión legislativa y no descartan una eventual judicialización de no poder avanzar con los cambios propuestos para la Carta Magna.