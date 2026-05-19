Tierra del Fuego todo lo que adelantamos hace 5 meses se cumple a rajatabla y más.

Tierra del Fuego 19/05/2026.- En base a las publicaciones de La Licuadora TDF y al análisis de la coyuntura provincial, todo indica que se está preparando el terreno para pedir la intervención federal de Tierra del Fuego, con la complicidad de cámaras empresarias, gremios, diputados y senadores libertarios, medios funcionales y sectores alineados con el gobierno nacional.

hace cuatro meses decíamos que la provincia estaba al borde del colapso, hoy ya es un caos, las medidas del gobierno provincial, no pueden ser mas crueles y desconectadas de la realidad.

En las notas adjuntas, lo que adelantábamos cuando nos decían alarmistas.

En estos primeros 5 meses de 2026, Tierra del Fuego se ha convertido en una provincia de ensayos de la política nacional y un atronador silencio de oficialistas y opositores, trolls fueguinos, cómplices, y adláteres del desastre.



Poderes enfrentados : choques entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin garantías jurídicas para inversiones.

: choques entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin garantías jurídicas para inversiones. Recortes de ingresos : ajuste en todas las áreas, congelamiento de salarios y quita de subsidios al gas envasado.

: ajuste en todas las áreas, congelamiento de salarios y quita de subsidios al gas envasado. Servicios básicos : aumentos desproporcionados en gas, luz y combustibles, con impacto directo en la vida cotidiana.

: aumentos desproporcionados en gas, luz y combustibles, con impacto directo en la vida cotidiana. Éxodo poblacional : cada vez más familias abandonan la provincia ante la falta de perspectivas.

: cada vez más familias abandonan la provincia ante la falta de perspectivas. Puerto intervenido : decisiones que afectan directamente la autonomía económica provincial.

: decisiones que afectan directamente la autonomía económica provincial. Leyes libertarias : normas aprobadas que van contra los intereses económicos y soberanos de la provincia.

: normas aprobadas que van contra los intereses económicos y soberanos de la provincia. Fondos retenidos : imposibilidad de acceder a recursos propios como el FAMP.

: imposibilidad de acceder a recursos propios como el FAMP. Diputados nacionales como Pauli y Rodríguez se dedican a desprestigiar al gobierno provincial en redes sociales, con un discurso mentiroso que desvirtúa la realidad.

se dedican a desprestigiar al gobierno provincial en redes sociales, con un discurso mentiroso que desvirtúa la realidad. Medios funcionales permiten que estas versiones circulen sin contraste, mientras los números muestran un vaciamiento sistemático de la provincia.

La combinación de crisis institucional, recortes económicos, leyes adversas y discursos manipulados apunta a un objetivo claro: vaciar Tierra del Fuego y justificar una intervención federal. La provincia enfrenta un escenario crítico donde la soberanía, la economía y la vida cotidiana de sus ciudadanos están en riesgo.

La nota que se publica aquí abajo es del mes del 20 de febrero de este año, cuando algunos la leyeron, nos calificaron de alarmistas. hoy este adelanto superó lo que planteábamos en aquel momento. Mirar hacia adelante es lo que nos hace creíbles y no suponer o especular sobre realidades que golpean a miles de fueguinos.

Una intervención federal suele justificarse por “graves conflictos institucionales”, pero en la práctica puede convertirse en una herramienta de control político. En el caso fueguino, significaría anular la soberanía provincial y consolidar el poder central sobre una región estratégica por su ubicación y recursos.

La intervención no resolvería la crisis: la profundizaría. Tierra del Fuego necesita transparencia, diálogo y recuperación de fondos retenidos, no una tutela política que borre su autonomía.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar