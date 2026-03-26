Tierra del Fuego está en “default encubierto”, a este paso habrá efecto dominó en 6 meses en los municipios.

Decir que Tierra del Fuego está en “cesación de pagos” es una afirmación fuerte que requiere matices. Con un déficit mensual de 27.000 millones de pesos y una deuda pública de 127.000 millones, la provincia enfrenta una situación de estrés financiero severo, pero técnicamente la cesación de pagos se define por la incapacidad de cumplir con obligaciones vencidas (pago de deuda, salarios, proveedores).

Déficit mensual: significa que los gastos superan ampliamente los ingresos corrientes. Esto obliga a financiarse con deuda, adelantos de coparticipación o recortes.

significa que los gastos superan ampliamente los ingresos corrientes. Esto obliga a financiarse con deuda, adelantos de coparticipación o recortes. Deuda pública: 127.000 millones es un volumen alto para una provincia pequeña, pero lo crítico es la capacidad de refinanciarla y pagar intereses.

127.000 millones es un volumen alto para una provincia pequeña, pero lo crítico es la capacidad de refinanciarla y pagar intereses. Municipios: al depender de transferencias provinciales y nacionales, también sufren la falta de fondos. La reducción de coparticipación y programas los deja en riesgo de atrasos en pagos básicos.

al depender de transferencias provinciales y nacionales, también sufren la falta de fondos. La reducción de coparticipación y programas los deja en riesgo de atrasos en pagos básicos. Cesación de pagos: si la provincia o municipios ya están atrasando salarios, proveedores o vencimientos de deuda, se puede hablar de default parcial. Si aún logran cubrir con adelantos o refinanciaciones, es más correcto hablar de “fragilidad fiscal extrema” o “riesgo de cesación de pagos”.

Lo que se observa es un modelo insostenible: sin obra pública, con recortes de asistencia y con industrias debilitadas, la provincia pierde fuentes de ingresos y depende cada vez más de deuda. Los medios que apoyan el relato libertario suelen presentar esto como un “ordenamiento fiscal”, pero en la práctica el ajuste ha llevado a Tierra del Fuego y sus municipios al borde de la cesación de pagos.

En términos periodísticos, se puede decir que la provincia está en riesgo de default interno, aunque la etiqueta de “cesación de pagos” debe usarse con cuidado: es más precisa cuando ya hay incumplimientos efectivos, no solo déficit y deuda elevada.

Con estos datos, el panorama es claro: Tierra del Fuego no está en cesación de pagos formal, porque los salarios se siguen abonando en tiempo y forma, pero sí atraviesa una cesación de pagos parcial o selectiva, ya que los proveedores llevan meses sin cobrar y Nación no transfirió fondos en febrero.