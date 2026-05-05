Tierra del Fuego: la crisis que nadie quiere asumir o como aplicar la distracción como herramienta discursiva.

Rio Grande 05/05/2026.- Mientras se discute si la reforma constitucional “soluciona o no los problemas de la gente”, la realidad golpea con fuerza en la provincia: los problemas ya están aquí y tienen nombre propio. Si bien es cierto que la reforma de la constitución no soluciona los problemas de la gente, la realidad muestra que quienes lanzan este discurso, tampoco están haciendo nada para solucionar los problemas que hoy tienen miles de fueguinos, como el récord de morosidad en créditos bancarios, o el endeudamiento con tarjetas de crédito para comprar comida. Tampoco se esta poniendo en agenda el gasto que implica sostener elpoder judicial, el Tribunal de Cuentas y la Legislatura que insumen mas de U$D 55.400 millones.

Empleo destruido

Río Chico, BGH, Mirgor, Aires del Sur y Radio Victoria : plantas en riesgo de cierre, con cientos de trabajadores que podrían quedar en la calle.

: plantas en riesgo de cierre, con cientos de trabajadores que podrían quedar en la calle. YPF y contratistas de Terra Ignis: despidos que muestran el retroceso de sectores estratégicos como energía y petróleo.

Estado ausente

Policías retirados : llevan 11 meses sin cobrar sus haberes.

: llevan sus haberes. OSEF : afiliados sin cobertura médica ni acceso a medicamentos.

: afiliados sin cobertura médica ni acceso a medicamentos. Jubilados de ANSES: incluso con zona desfavorable, el haber mínimo no cubre ni el 25% de la canasta básica.

Sociedad en riesgo

Indigencia en aumento : familias enteras sobreviven sin ingresos estables.

: familias enteras sobreviven sin ingresos estables. Desigualdad regional: el costo de vida en Tierra del Fuego multiplica la precariedad de quienes dependen de salarios y jubilaciones mínimas.

El contraste político

Quienes rechazan la reforma constitucional sostienen que “no le soluciona los problemas a la gente”. Pero la pregunta incómoda es:

¿Quién se hace cargo de los trabajadores despedidos, de los policías sin cobrar, de los jubilados empobrecidos y de los afiliados sin salud?

Conclusión

La crisis fueguina no es un debate abstracto: es una realidad concreta que atraviesa empleo, seguridad, salud y jubilaciones. El verdadero problema no es si la reforma soluciona o no, sino que nadie está resolviendo los dramas inmediatos de miles de fueguinos.

Cambio de foco : en lugar de discutir los problemas inmediatos —cierres de fábricas, policías retirados sin cobrar, jubilados empobrecidos, afiliados de OSEF sin cobertura— se instala el debate sobre si hay o no un intento de destitución.

: en lugar de discutir los problemas inmediatos —cierres de fábricas, policías retirados sin cobrar, jubilados empobrecidos, afiliados de OSEF sin cobertura— se instala el debate sobre si hay o no un intento de destitución. Narrativa defensiva : el oficialismo usa el término “destitución” como escudo discursivo, para desplazar la atención de la gestión y poner a la oposición en el banquillo.

: el oficialismo usa el término “destitución” como escudo discursivo, para desplazar la atención de la gestión y poner a la oposición en el banquillo. Amplificación mediática: algunos medios y programas de radio reproducen esa narrativa, generando ruido político que tapa la crisis social y económica.

Fuente: en base a datos publicados en www.lalicuadoratdf.com.ar