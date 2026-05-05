Tierra del Fuego: la crisis que nadie quiere asumir o como aplicar la distracción como herramienta discursiva.

Empleo destruido
- Río Chico, BGH, Mirgor, Aires del Sur y Radio Victoria: plantas en riesgo de cierre, con cientos de trabajadores que podrían quedar en la calle.
- YPF y contratistas de Terra Ignis: despidos que muestran el retroceso de sectores estratégicos como energía y petróleo.
Estado ausente
- Policías retirados: llevan 11 meses sin cobrar sus haberes.
- OSEF: afiliados sin cobertura médica ni acceso a medicamentos.
- Jubilados de ANSES: incluso con zona desfavorable, el haber mínimo no cubre ni el 25% de la canasta básica.
Sociedad en riesgo
- Indigencia en aumento: familias enteras sobreviven sin ingresos estables.
- Desigualdad regional: el costo de vida en Tierra del Fuego multiplica la precariedad de quienes dependen de salarios y jubilaciones mínimas.
El contraste político
Quienes rechazan la reforma constitucional sostienen que “no le soluciona los problemas a la gente”. Pero la pregunta incómoda es:
¿Quién se hace cargo de los trabajadores despedidos, de los policías sin cobrar, de los jubilados empobrecidos y de los afiliados sin salud?
Conclusión
La crisis fueguina no es un debate abstracto: es una realidad concreta que atraviesa empleo, seguridad, salud y jubilaciones. El verdadero problema no es si la reforma soluciona o no, sino que nadie está resolviendo los dramas inmediatos de miles de fueguinos.
- Cambio de foco: en lugar de discutir los problemas inmediatos —cierres de fábricas, policías retirados sin cobrar, jubilados empobrecidos, afiliados de OSEF sin cobertura— se instala el debate sobre si hay o no un intento de destitución.
- Narrativa defensiva: el oficialismo usa el término “destitución” como escudo discursivo, para desplazar la atención de la gestión y poner a la oposición en el banquillo.
- Amplificación mediática: algunos medios y programas de radio reproducen esa narrativa, generando ruido político que tapa la crisis social y económica.
Fuente: en base a datos publicados en www.lalicuadoratdf.com.ar