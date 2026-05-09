Ushuaia 09/05/2026.- Desde la Escuela Judicial “María Angélica Barreda” invitan a participar de las jornadas “Tierra del Fuego: Historia, Identidad y Justicia”, un espacio de reflexión que propone abordar la construcción histórica y cultural de la provincia en diálogo con el ámbito jurídico.

La actividad contará con las disertaciones del Lic. Ernesto Piana y del Sr. Víctor Vargas Filgueira, y será moderada por el Vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Gonzalo Sagastume.

Las jornadas se desarrollarán los días martes 12 y jueves 14 de mayo, en el horario de 14:30 a 17:00, bajo modalidad presencial en la ciudad de Ushuaia.

El encuentro tendrá lugar en la Sala de Audiencias “Elena Rubio de Mingorance” del Superior Tribunal de Justicia, sito en Leopoldo Lugones N° 1831.

Las personas interesadas en inscribirse deberán hacerlo a través del siguiente enlace: https://acortar.link/Qk8Q2A(Enlace externo)