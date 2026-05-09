La actividad contará con las disertaciones del Lic. Ernesto Piana y del Sr. Víctor Vargas Filgueira, y será moderada por el Vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Gonzalo Sagastume.
Las jornadas se desarrollarán los días martes 12 y jueves 14 de mayo, en el horario de 14:30 a 17:00, bajo modalidad presencial en la ciudad de Ushuaia.
El encuentro tendrá lugar en la Sala de Audiencias “Elena Rubio de Mingorance” del Superior Tribunal de Justicia, sito en Leopoldo Lugones N° 1831.
Las personas interesadas en inscribirse deberán hacerlo a través del siguiente enlace: https://acortar.link/Qk8Q2A(Enlace externo)
Fuente: https://justierradelfuego.gov.ar/2026/05/05/invitan-a-participar-de-las-jornadas-tierra-del-fuego-historia-identidad-y-justicia/