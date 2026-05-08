TIERRA DEL FUEGO FORTALECE SU AGENDA INTERNACIONAL CON EMBAJADORES DE CHILE, REPÚBLICA DOMINICANA Y COSTA RICA

Tierra del Fuego 08/05/2026.- El gobernador Gustavo Melella recibió este jueves a los embajadores de Chile, República Dominicana y Costa Rica en la República Argentina, en el marco de una serie de audiencias desarrolladas durante la jornada.

Participaron de los encuentros el Embajador de Chile en la República Argentina, S.E. Gonzalo Cristian Uriarte Herrera; el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Dominicana en la República Argentina, S.E. Jorge Gerardo Neftalí Marte Báez; y el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Costa Rica en la República Argentina, S.E. Alex Rojas Guido.

Las audiencias se inscriben en la agenda de vinculación internacional que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, orientada a fortalecer los lazos institucionales, promover el diálogo con representaciones diplomáticas acreditadas en el país y ampliar las oportunidades de cooperación en áreas de interés común.

Al respecto, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, destacó que “estos encuentros forman parte de una política sostenida de internacionalización de la provincia, que busca consolidar vínculos de cooperación y abrir nuevas posibilidades de trabajo conjunto”.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estos espacios permiten seguir fortaleciendo el diálogo institucional con el cuerpo diplomático acreditado en la Argentina y proyectar nuevas instancias de cooperación que contribuyan al desarrollo de la provincia.