SESIÓN: El Parlamento sancionó la suspensión de ejecuciones bancarias para retirados policiales

Ushuaia, sábado 9 de mayo de 2026.- En la última sesión celebrada por el Parlamento fueguino, se sancionó la suspensión por 180 días a la iniciación y continuación de procesos judiciales de ejecución por parte del Banco Tierra del Fuego (BTF), contra beneficiarios afectados por el atraso en el cobro del complemento previsional provincial que corresponde Caja de la Policía.

El asunto N° 210/26 que dispone la suspensión, por 180 días, los procesos judiciales de ejecución iniciados por el Banco contra retirados y pensionados de las fuerzas policiales del exterritorio nacional. La norma fue acompañada y sancionada por mayoría.

Dicho asunto fue analizado ante el pedido de los Policías retirados debido a los prolongados atrasos en los pagos del complemento previsional, lo que generó incumplimientos en obligaciones crediticias contraídas por los beneficiarios con el BTF. La medida de suspensión aplica exclusivamente a las deudas que hayan ocurrido durante el período de falta total o parcial de percepción de dicho complemento.

De la Ley se desprende que, durante la vigencia no podrán aplicarse intereses punitorios sobre las obligaciones alcanzadas. Además, no podrán disponerse medidas cautelares ni ejecutivas y no podrán registrarse calificaciones negativas en bases de datos crediticias por los incumplimientos comprendidos en la norma.

Asimismo se instruye al BTF a implementar, dentro de los 30 días de su entrada en vigencia, un régimen especial de refinanciación y reestructuración de deudas que contemple la capacidad real de pago de los beneficiarios.

Es importante destacar que con la entrada en vigencia de esta normativa, se deroga el artículo 10 de la Ley provincial N° 834 y establece que los Directores de la Caja de la Policía no podrán percibir ningún tipo de honorario económico por el ejercicio de su función, incluyendo viáticos, gastos de representación o de cualquier otra naturaleza.