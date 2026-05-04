Según el Ministerio de Salud: Tierra del Fuego no registra casos confirmados de hantavirosis desde que existen registros epidemiológicos en la provincia.

Tierra del Fuego 04/05/2026.- Ante la información difundida en medios nacionales e internacionales sobre un presunto brote de hantavirosis registrado en el crucero MV Hondius, el Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur informa a la comunidad que, hasta el momento, no se ha recibido comunicación oficial ni extraoficial por parte del Ministerio de Salud de la Nación respecto de esta situación.

Tierra del Fuego no registra casos confirmados de hantavirosis desde que existen registros epidemiológicos en la provincia.

La zona endémica de hantavirus en el sur del país se localiza principalmente en sectores cordilleranos de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, debido a las características ambientales del bosque andino patagónico y sus condiciones de humedad.

El principal reservorio identificado en la región patagónica es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). En Tierra del Fuego —tanto en territorio argentino como chileno— existen debates científicos respecto de la presencia de una subespecie denominada Oligoryzomys longicaudatus magallanicus, sin que hasta el momento exista evidencia concluyente sobre su potencial como reservorio del virus.

Según la información epidemiológica nacional disponible, desde enero de 2026 hasta la semana epidemiológica actual se notificaron 32 casos de hantavirosis en el país, distribuidos en las provincias de Buenos Aires, Salta, Chubut, Río Negro, Entre Ríos y Jujuy.

El crucero MV Hondius realizó desde noviembre la temporada de operaciones antárticas con partida desde Ushuaia. Su último zarpe desde la provincia tuvo lugar el 1 de abril de 2026 con destino a Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Santa Elena, registrándose presunto recambio de pasajeros y tripulación.

Al momento, se desconocen las identidades de las personas afectadas, lo que imposibilita realizar cualquier trazabilidad epidemiológica o reconstrucción de eventuales contactos con el sistema sanitario provincial.

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego continúa realizando el seguimiento correspondiente y se mantiene a la espera de información oficial por parte de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales competentes.

Asimismo, se lleva tranquilidad a la población al señalar que no existe actualmente evidencia epidemiológica que vincule a la provincia con casos confirmados asociados a este evento.