SALUD MENTAL Y OSEF DEFINIERON ACCIONES PARA FORTALECER PRESTACIONES

Rio Grande 08/05/2026.- Autoridades de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y la Secretaría de Salud Mental y Problemáticas de Consumo avanzaron en una agenda conjunta y confirmaron la compra de medicamentos para pacientes de internación domiciliaria, discapacidad y salud mental.

Del encuentro participaron, el Secretario de Salud Mental y Problemáticas de Consumo, David De Piero y la subsecretaria de Redes Integradas de Salud Mental, Margot Pincheira. En representación de OSEF estuvieron presentes el presidente Gustavo García, el vocal Jorge Antonio Giménez y el director por los pasivos, Horacio Gallego.

Durante la reunión se definieron líneas de trabajo articuladas para fortalecer las respuestas del sistema sanitario y garantizar soluciones concretas para los afiliados.

Uno de los principales avances alcanzados fue la confirmación del proceso de compra de medicamentos destinados a tres grupos prioritarios de pacientes: internación domiciliaria, discapacidad y salud mental.

Al respecto Gustavo García, precisó que “la resolución por la cual se aprobó la compra de medicamentos ya se encuentra en etapa administrativa. Actualmente se está trabajando sobre el padrón de afiliados y la nómina de medicamentos. El expediente ya fue iniciado y estimamos que en un plazo de entre 15 y 20 días estarán disponibles en farmacias para abastecer a estos tres grupos”.

Asimismo, las autoridades acordaron avanzar en estrategias para ampliar la red de prestadores privados en materia de salud mental, mediante la firma de nuevos convenios que permitan incorporar profesionales en psiquiatría y psicología, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de los afiliados a las prestaciones.

Otro de los puntos abordados fue la articulación de criterios de atención entre el sistema público y privado, consolidando al Ministerio de Salud como órgano rector para garantizar estándares homogéneos de cuidado.

En ese sentido, se definió que aquellos pacientes con problemáticas de consumo que requieran internación deberán atravesar previamente una evaluación integral por parte del sistema público de salud, instancia que permitirá definir el abordaje terapéutico más adecuado, ya sea dentro del ámbito público o privado.

Las partes coincidieron además en la necesidad de incorporar a futuras mesas de trabajo a la Secretaría de Discapacidad, con el propósito de consolidar un abordaje integral e interdisciplinario.