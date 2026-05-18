RÍO GRANDE REFUERZA SU PERFIL INTERNACIONAL CON FRANCIA COMO SOCIO ESTRATÉGICO EN ENERGÍA

Rio Grande 19/05/2026.- El intendente Martín Perez mantuvo un encuentro con el Embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, en el marco de la relación institucional preexistente y de la agenda de cooperación internacional que Río Grande viene consolidando con distintos actores estratégicos del mundo.

Durante la reunión, se destacó la importancia de las inversiones en Tierra del Fuego, especialmente la reciente inauguración del parque eólico de TotalEnergies, un proyecto estratégico para el desarrollo productivo y sustentable de la región y la ciudad. Cabe señalar que el intendente participó de dicha inauguración, y durante su encuentro en Buenos Aires pudo transmitir al Embajador la relevancia que esta iniciativa tiene para el presente y el futuro del desarrollo energético local.

Perez y Nadal también intercambiaron miradas sobre el estado de la relación bilateral y el avance del Proyecto Fénix, desarrollado por la misma empresa en la Cuenca Marina Austral, frente a las costas fueguinas. Esta inversión resulta clave para la producción de gas offshore, con impacto directo en el abastecimiento energético nacional y en el posicionamiento de Río Grande como ciudad estratégica para el desarrollo energético del Atlántico Sur.

Asimismo, dialogaron sobre la posibilidad de profundizar los intercambios de cooperación, dando continuidad a acciones ya desarrolladas y abriendo nuevas oportunidades de trabajo conjunto en áreas vinculadas al desarrollo productivo, la transición energética, la innovación y la cooperación internacional.

En ese marco, el intendente Martín Perez destacó: “valoramos profundamente estos espacios de intercambio con representantes de países como Francia, que permiten seguir construyendo agendas comunes de trabajo. Para Río Grande es fundamental continuar promoviendo instancias de cooperación que contribuyan al desarrollo sostenible de la ciudad, la región y la provincia, con una mirada puesta en el futuro y en la generación de oportunidades para nuestra comunidad».

Por su parte, el Embajador Romain señaló “que Francia apuesta a potenciar los instrumentos de cooperación para el desarrollo local y promover nuevas inversiones en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina”.

Desde Río Grande se continúa fortaleciendo vínculos con el mundo, promoviendo inversiones, cooperación y oportunidades que contribuyan al crecimiento de la ciudad y al bienestar de su comunidad.