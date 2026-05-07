RÍO GRANDE EXPANDE SU PROGRAMA DE VIAJES DE EGRESADOS HASTA USHUAIA

En el marco de una política pública orientada al acompañamiento de las familias, el Municipio de Río Grande presentó en Ushuaia el programa de viajes de egresados destinado a estudiantes de 6° grado del nivel primario. El mismo es sostenido a lo largo de los últimos años y forma parte de una decisión del Estado Municipal para acompañar de manera concreta a las familias fueguinas.
Se trata de una iniciativa que tiene por objetivo garantizar que las niñas y niños de toda la provincia disfruten de una experiencia significativa como es el cierre de su etapa escolar primaria, promoviendo el encuentro con sus pares, el disfrute y la construcción de recuerdos compartidos.
Durante la presentación se destacó el acompañamiento de la comunidad educativa de Ushuaia, así como la apertura de las instituciones y el interés de las familias en conocer la propuesta. En ese sentido, se remarcó la importancia de fortalecer el vínculo entre el Estado Municipal, las escuelas y las familias, principalmente en un contexto social y económico complejo.
A través de esta política, el Municipio propone invertir la lógica tradicional del turismo interno, siendo Río Grande la ciudad que abre sus puertas para recibir a estudiantes de Ushuaia. De forma tal que se promueva la integración provincial mediante el acceso igualitario a actividades recreativas, culturales y deportivas.
La propuesta se enmarca en un trabajo articulado que impulsa la Agencia Municipal de Deporte, Cultura y Turismo, consolidando un círculo virtuoso entre la educación, las familias, la cultura y el deporte en pos de mejorar la calidad de vida de las y los fueguinos.
Finalmente, desde el Estado Municipal remarcaron que la iniciativa se encuentra abierta a la comunidad de Ushuaia, poniendo a disposición los equipos para brindar información y acompañamiento a las familias interesadas en dicha iniciativa. Al mismo tiempo, se reafirmó la voluntad de seguir fortaleciendo estos espacios de encuentro e integración en toda la provincia.